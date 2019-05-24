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Почему заряжать телефон в аэропорту — рискованное дело
Киберпреступники осваивают новый способ мошенничества.
Анастасия Баринова
24 мая 2019 в 10:59
Эксперты компании IBM Security обнаружили новый способ кражи данных с мобильных устройств. В зоне риска – путешественники, пользующиеся общественными USB-портами для зарядки; чаще всего такие станции можно встретить в аэропортах. Как оказалось, хакерам не составляет труда модифицировать эти порты таким образом, чтобы при подключении к нему кабеля на устройство закачивалось вредоносное программное обеспечение (ПО). Оно способно красть личные данные владельца – в том числе банковскую информацию.
По данным специалистов в сфере безопасности, в 2019 году транспортная отрасль стала для киберпреступников одной из самых приоритетных: она следует сразу за финансовыми организациями. Между тем еще в 2017 году ей отводилось лишь десятое место.
Специалисты обнаружили еще более легкий способ мошенничества: в некоторых случаях хакеры даже не разбирают всю зарядную станцию, а просто вставляют в нее свой кабель. Человек видит кабель, подходящий к его устройству, и ставит его на зарядку. Между тем в «хакерский» кабель вмонтирован чип, заносящий на телефон вредоносное ПО.
Избежать этой опасности очень просто: достаточно возить с собою свои зарядки, подключая их к обычным розеткам. Правда, они не часто встречаются в аэропортах, поэтому положение спасёт портативный аккумулятор. А при желании пользоваться общественными зарядными станциями стоит подстраховать себя, купив специальный защитный «ключ»-переходник между шнуром и станцией: он пропускает только напряжение, блокируя передачу данных.
Узнайте, как злоумышленники могут использовать информацию с вашего посадочного талона.
По данным специалистов в сфере безопасности, в 2019 году транспортная отрасль стала для киберпреступников одной из самых приоритетных: она следует сразу за финансовыми организациями. Между тем еще в 2017 году ей отводилось лишь десятое место.
«Путешественники всегда уязвимы. Сотни лет назад на них нападали пираты, а в наши дни кражи происходят на цифровом уровне», – Калеб Барлоу (Caleb Barlow) из IBM Security.
Специалисты обнаружили еще более легкий способ мошенничества: в некоторых случаях хакеры даже не разбирают всю зарядную станцию, а просто вставляют в нее свой кабель. Человек видит кабель, подходящий к его устройству, и ставит его на зарядку. Между тем в «хакерский» кабель вмонтирован чип, заносящий на телефон вредоносное ПО.
Избежать этой опасности очень просто: достаточно возить с собою свои зарядки, подключая их к обычным розеткам. Правда, они не часто встречаются в аэропортах, поэтому положение спасёт портативный аккумулятор. А при желании пользоваться общественными зарядными станциями стоит подстраховать себя, купив специальный защитный «ключ»-переходник между шнуром и станцией: он пропускает только напряжение, блокируя передачу данных.
Узнайте, как злоумышленники могут использовать информацию с вашего посадочного талона.