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Многотонные «кувшины мертвых»: загадка древнего плато
На плато Сиенг-Кхуанг (Xieng Khouang) в горах Лаоса находятся артефакты, которым ученые не могут найти точного объяснения.
Анастасия Баринова
20 мая 2019 в 09:05
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Раскопки на плато Сиенг Кхуанг ведутся с 2016 года: тогда археологи обнаружили несколько захоронений возрастом не менее 2,5 тыс. лет. Одновременно саперы вели разминирование местности: здесь до сих пор сохранились неразорвавшиеся бомбы времен гражданской войны 1960-1973 гг. А после того, как территория стала безопасной, ученые смогли каталогизировать загадочные «кувшины мертвых».
О том, что в горах есть какие-то массивные каменные сосуды, было известно давно, но только теперь стали возможными целенаправленные экспедиции «в места, куда иногда забредают лишь охотники», – говорит аспирант кафедры археологии Австралийского национального университета Николас Скопал (Nicholas Skopal).
В общей сложности на 15 участках было найдено 170 каменных «кувшинов» весом до нескольких тонн. Все они были изготовлены в другом месте и затем подняты на горное плато. Их возраст оценивается на уровне 1000 лет. Внутри некоторых «кувшинов» найдены человеческие кости, что наталкивает на гипотезу об их похоронном предназначении. Так называемые кувшинные погребения практиковались многими народами – от Южной Америки до Египта, Японии или Кавказа. Мертвых укладывали в каменные или глиняные сосуды в согнутом положении. В большинстве культур такой тип погребения был «вторичным»: там, где смерть рассматривалась как постепенный переход от живых к мертвым, покойнику давали разложиться, и только потом закапывали в землю.
Археологи также обнаружили сотни дисков, которые могли быть крышками или надгробными панелями. В то время как сами «кувшины» лишены орнамента, на дисках изображены геометрические узоры, человеческие фигуры и мифологические существа. А результаты недавней экспедиции поставили новый вопрос: рядом с большими «кувшинами» находились их миниатюрные копии, но остается непонятным, зачем рядом с погребальным сосудом оставлять его крохотную реплику.
Среди других находок на плато Сиенг-Кхуанг – бусы, примитивные инструменты, веретена, керамика, металлические украшения и другие артефакты Железного века. Но связи ни с одной известной культурой пока не найдено.
Узнайте о погребальных ритуалах древнего Перу.
О том, что в горах есть какие-то массивные каменные сосуды, было известно давно, но только теперь стали возможными целенаправленные экспедиции «в места, куда иногда забредают лишь охотники», – говорит аспирант кафедры археологии Австралийского национального университета Николас Скопал (Nicholas Skopal).
В общей сложности на 15 участках было найдено 170 каменных «кувшинов» весом до нескольких тонн. Все они были изготовлены в другом месте и затем подняты на горное плато. Их возраст оценивается на уровне 1000 лет. Внутри некоторых «кувшинов» найдены человеческие кости, что наталкивает на гипотезу об их похоронном предназначении. Так называемые кувшинные погребения практиковались многими народами – от Южной Америки до Египта, Японии или Кавказа. Мертвых укладывали в каменные или глиняные сосуды в согнутом положении. В большинстве культур такой тип погребения был «вторичным»: там, где смерть рассматривалась как постепенный переход от живых к мертвым, покойнику давали разложиться, и только потом закапывали в землю.
170 newly discovered Iron-age burial jars in Laos have been identified by #ANUexpert archaeologists. The finds could help unlock the secrets of these mysterious megalithic structures. https://t.co/p9dA8ft4T7 pic.twitter.com/jweeGhdMqW— ANU Media (@ANUmedia) 16 мая 2019 г.
Археологи также обнаружили сотни дисков, которые могли быть крышками или надгробными панелями. В то время как сами «кувшины» лишены орнамента, на дисках изображены геометрические узоры, человеческие фигуры и мифологические существа. А результаты недавней экспедиции поставили новый вопрос: рядом с большими «кувшинами» находились их миниатюрные копии, но остается непонятным, зачем рядом с погребальным сосудом оставлять его крохотную реплику.
Среди других находок на плато Сиенг-Кхуанг – бусы, примитивные инструменты, веретена, керамика, металлические украшения и другие артефакты Железного века. Но связи ни с одной известной культурой пока не найдено.
Узнайте о погребальных ритуалах древнего Перу.