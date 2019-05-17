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Понижение уровня Волги вернуло Казани старинный тракт
В Казани вновь открылась дорога XIX века, мощенная булыжником.
Анастасия Баринова
17 мая 2019 в 18:24
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Как поясняет кандидат биологических наук Дмитрий Иванов из Института проблем экологии и недропользования, из-за достаточно мягкой весны «объем воды, который был накоплен в течение зимнего периода на водоотборных бассейнах Куйбышевского и других водохранилищ, частично впитался в непромерзшую землю». В результате «происходит снижение уровня Куйбышевского водохранилища от проектной отметки, которая при создании была 53 абсолютных метра. В настоящее время она приближается к 50 метрам, но до критической отметки (45 метров) уровень воды скорее всего не дойдет».
Текущая ситуация отражается на экологии: нерестовая площадь обмелела и сократилась, рыбам негде откладывать икру. Еще одним последствием, но уже позитивным, стало появление в Казани дороги, в XIX веке соединявшей современный полуостров Локомотив со старым речным портом на Дальнем Устье. На дореволюционных картах она называется «шоссейной»; она шла от казанского железнодорожного вокзала до пристаней. После создания водохранилища мощеный тракт оказался покрыт водой на несколько метров.
Осенью 2018 года дорога уже показывалась, но теперь открылась в большем объеме, и любители истории отправляются сюда на прогулки или же стараются найти дореволюционные артефакты.
«Мы обнаружили бытовые предметы, связанные с жизнью людей, которые жили на этой территории. Когда водохранилище поднимали, дома сносили, переносили. Из интересного – напольная плитка с завода Ушковых, подковы, утюг, который греется углем. Очень необычный был валик, скорее всего, для покраски, внутри которого оказались советские газеты», – Юлия Жизневская, центр «Загадки Казани».По оптимистичному прогнозу, уровень Куйбышевского водохранилища будет повышаться с интенсивностью 0,5 м за декаду (10 дней), к 9 июня, предположительно, достигнет отметки 52 м. Посмотрите на итоги катастрофической засухи в Австралии.