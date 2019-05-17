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В Египте найдена военная крепость XXVI династии
Раскопки велись в северной части Синайского полуострова.
Анастасия Баринова
17 мая 2019 в 12:06
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здесь продолжается противостояние между правительством Египта и исламистами. Тем не менее недавно был принят план развития Синая, подразумевающий создание транспортных, промышленных, жилых и прочих объектов.
В рамках проекта проводятся археологические изыскания, и недавно ученые обнаружили руины военной крепости периода правления XXVI династии. Фактически южная стена была открыта еще в 2008 году, но из-за военных действий работы были приостановлены. Теперь исследование участка продолжено, и открытие оказалось очень важным. По сообщению Генерального секретаря Высшего совета древностей Мустафы Вазири, найдено одно из старейших фортификационных сооружений в Египте.
Крепость датируется периодом с 664 по 610 годы до нашей эры. Археологи откопали Северо-Восточную башню, руины Юго-Восточной, помещения для солдат, а также следы южной стены, протяженность которой составляла 85 метров. На западной стороне обнаружены остатки домов и фаянсовый амулет с именем основателя династии Псамметиха I, оружие и другие артефакты.
Сооружение было возведено на месте более древнего недостроенного замка. Всего в крепостных стенах шириной 11 метров насчитывалось 16 башен. Защищая восточные границы Египта, она постоянно подвергалась атакам и была почти разрушена.
Раскопки будут продолжены. Узнайте о других сенсационных открытиях из истории Древнего Египта.
В рамках проекта проводятся археологические изыскания, и недавно ученые обнаружили руины военной крепости периода правления XXVI династии. Фактически южная стена была открыта еще в 2008 году, но из-за военных действий работы были приостановлены. Теперь исследование участка продолжено, и открытие оказалось очень важным. По сообщению Генерального секретаря Высшего совета древностей Мустафы Вазири, найдено одно из старейших фортификационных сооружений в Египте.
Крепость датируется периодом с 664 по 610 годы до нашей эры. Археологи откопали Северо-Восточную башню, руины Юго-Восточной, помещения для солдат, а также следы южной стены, протяженность которой составляла 85 метров. На западной стороне обнаружены остатки домов и фаянсовый амулет с именем основателя династии Псамметиха I, оружие и другие артефакты.
Сооружение было возведено на месте более древнего недостроенного замка. Всего в крепостных стенах шириной 11 метров насчитывалось 16 башен. Защищая восточные границы Египта, она постоянно подвергалась атакам и была почти разрушена.
Раскопки будут продолжены. Узнайте о других сенсационных открытиях из истории Древнего Египта.