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Как меняется голова ребенка во время родов: новое исследование
Магнитно-резонансная томография показала, как деформируется череп новорожденного.
Анастасия Баринова
17 мая 2019 в 16:03
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Черепная коробка – это не одна, а целых восемь костей; у взрослых они крепко срослись, а у новорожденных «швы» между ними пластичны – такие гибкие «перепонки» из соединительной ткани называют родничками. Благодаря им сегменты черепа могут наслаиваться друг на друга, облегчая прохождение плода по родовым путям.
Степень деформации зависит от формы родового канала, размера головы ребенка и прочности тканей. На протяжении 18 месяцев со дня рождения роднички постепенно окостеневают.
Группа французских ученых из университетского центра Клермон-Феррана и их американские коллеги решили измерить степень деформации черепа младенцев. В исследовании приняло участие 27 будущих матерей возрастом от 21 до 39 лет: им провели МРТ на 36-39 неделях беременности. Семеро из этого числа также прошли сканирование во время второго периода родов, когда шейка матки полностью открывается и начинается выход плода. Все женщины были первородящими и не имели ярко выраженных проблем со здоровьем.
Сканирование было закончено за 10 минут до появления малыша на свет. Пять детей вышли естественным путем, однако в двух случаях было принято решение о проведении кесарева сечения. Зафиксировав каждый этап изменения формы черепа и создав компьютерную модель, ученые также получили картину того, как меняет свою форму мозг, подстраиваясь под «новые» размеры окружающей его оболочки.
Во всех случаях наибольшую динамику деформации показал лобно-затылочный диаметр; при этом больше всего череп деформировался именно у детей тех пациенток, которым в процессе родов потребовалось кесарево сечение. Третий по величине показатель деформации черепа зафиксирован у самого тяжелого малыша (4525 г). В первое время после рождения искаженная форма черепа наблюдалась у них чуть дольше, чем у остальных четырех детей.
В заключении авторы говорят, что их исследование позволило установить, насколько сильному стрессу подвергается организм новорожденного. На основе полученной информации один из участников научной работы, французский медик Оливье Ами (Olivier Ami) собирается создать программное обеспечение для МРТ, которое бы позволило прогнозировать осложнения при родах.
А знаете ли вы, как у человека появился нос?
Степень деформации зависит от формы родового канала, размера головы ребенка и прочности тканей. На протяжении 18 месяцев со дня рождения роднички постепенно окостеневают.
Группа французских ученых из университетского центра Клермон-Феррана и их американские коллеги решили измерить степень деформации черепа младенцев. В исследовании приняло участие 27 будущих матерей возрастом от 21 до 39 лет: им провели МРТ на 36-39 неделях беременности. Семеро из этого числа также прошли сканирование во время второго периода родов, когда шейка матки полностью открывается и начинается выход плода. Все женщины были первородящими и не имели ярко выраженных проблем со здоровьем.
Сканирование было закончено за 10 минут до появления малыша на свет. Пять детей вышли естественным путем, однако в двух случаях было принято решение о проведении кесарева сечения. Зафиксировав каждый этап изменения формы черепа и создав компьютерную модель, ученые также получили картину того, как меняет свою форму мозг, подстраиваясь под «новые» размеры окружающей его оболочки.
Во всех случаях наибольшую динамику деформации показал лобно-затылочный диаметр; при этом больше всего череп деформировался именно у детей тех пациенток, которым в процессе родов потребовалось кесарево сечение. Третий по величине показатель деформации черепа зафиксирован у самого тяжелого малыша (4525 г). В первое время после рождения искаженная форма черепа наблюдалась у них чуть дольше, чем у остальных четырех детей.
В заключении авторы говорят, что их исследование позволило установить, насколько сильному стрессу подвергается организм новорожденного. На основе полученной информации один из участников научной работы, французский медик Оливье Ами (Olivier Ami) собирается создать программное обеспечение для МРТ, которое бы позволило прогнозировать осложнения при родах.
А знаете ли вы, как у человека появился нос?