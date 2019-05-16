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Почему собаки не узнают хозяев на экранах смартфонов?
Некоторые люди настолько привязаны к своим питомцам, что не могут расстаться с ними даже на работе или в поездке. И речь идет не о том, чтобы взять животное с собой, а о том, чтобы «общаться» с ним при помощи различных устройств, способных транслировать видео. Тут хозяев и ждет разочарование: любимый питомец не реагирует на изображение и кажется озадаченным и обеспокоенным. В чем же проблема?
Тимофей Абалакин
16 мая 2019 в 14:46
По словам Николаса Додмана, ветеринара-бихевиориста из Университета Тафтса (США, штат Массачусетс) и главного научного сотрудника DogTV, собаки узнают своего хозяина на экране телевизора, но для них картина выглядит очень странно и вводит в заблуждение, поскольку самого хозяина в комнате нет.
«Экраны смартфонов и планшетов и вовсе способны вызвать у собак беспокойство, поскольку мелкое и сжатое изображение мешает собакам осознать, реален ли хозяин или нет», – говорит Рон Леви, главный контент-менеджер DogTV. Также Леви обращает внимание на то, что «все зависит от собаки», и приводит в пример устройство iCPooch, которое зачастую может быть проигнорировано, несмотря на то, что позволяет собаке видеть владельца, а владельцу – дистанционно угощать её. При этом некоторые собаки нормально реагируют на подобное общение и даже «отвечают» хозяину. Более того, отдельные особи предпочитают слух и обоняние зрению. Им важен тон голоса хозяина и его запах.
У собак около 220 миллионов обонятельных рецепторов, поэтому они не могут воспринимать хозяина на экране, поскольку тот не обладает запахом. Последние исследования показали, что у собак улучшается умственная активность, если с ними общаться на позитивной ноте. Если владелец переживает за состояние собаки в свое отсутствие, а общаться с ним по видеосвязи питомец не может в силу вышеперечисленных причин, то необходимо расставаться с питомцем сдержанно, разговаривая тихим и спокойным тоном. Это позволит снизить у него уровень беспокойства и тревоги относительно отъезда хозяина.
В любом случае, если собака спокойна, то в отсутствие владельца она будет спать. Именно поэтому они так счастливы и бодры, когда хозяева возвращаются домой.
«Экраны смартфонов и планшетов и вовсе способны вызвать у собак беспокойство, поскольку мелкое и сжатое изображение мешает собакам осознать, реален ли хозяин или нет», – говорит Рон Леви, главный контент-менеджер DogTV. Также Леви обращает внимание на то, что «все зависит от собаки», и приводит в пример устройство iCPooch, которое зачастую может быть проигнорировано, несмотря на то, что позволяет собаке видеть владельца, а владельцу – дистанционно угощать её. При этом некоторые собаки нормально реагируют на подобное общение и даже «отвечают» хозяину. Более того, отдельные особи предпочитают слух и обоняние зрению. Им важен тон голоса хозяина и его запах.
У собак около 220 миллионов обонятельных рецепторов, поэтому они не могут воспринимать хозяина на экране, поскольку тот не обладает запахом. Последние исследования показали, что у собак улучшается умственная активность, если с ними общаться на позитивной ноте. Если владелец переживает за состояние собаки в свое отсутствие, а общаться с ним по видеосвязи питомец не может в силу вышеперечисленных причин, то необходимо расставаться с питомцем сдержанно, разговаривая тихим и спокойным тоном. Это позволит снизить у него уровень беспокойства и тревоги относительно отъезда хозяина.
В любом случае, если собака спокойна, то в отсутствие владельца она будет спать. Именно поэтому они так счастливы и бодры, когда хозяева возвращаются домой.