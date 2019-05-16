3493
1
Расшифрован загадочный средневековый манускрипт
Манускрипт назван в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел его в 1912 году у католических монахинь, принадлежащих Доминиканскому ордену.
Анастасия Баринова
16 мая 2019 в 16:00
935
Академик из Бристольского университета Джерард Чешир (Gerard Cheshire) утверждает, что расшифровал манускрипт Войнича – иллюстрированный кодекс, написанный неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Ранее с помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что пергамент выделан между 1404 и 1438 годами в эпоху раннего Возрождения, но остальная информация, касающаяся манускрипта, оставалась гипотетической. Расшифровать загадочную рукопись безуспешно пытались величайшие ученые, включая Алана Тьюринга.
Джерард Чешир утверждает, что на расшифровку ему потребовалось лишь две недели. Его то и дело озаряли догадки, за которыми следовали сомнения в верности собственных предположений, но в итоге он определил язык и систему письма, после чего работа пошла быстро.
По этой причине и о протороманском языке было известно мало, но теперь с помощью рукописи Войнича он становится ясным. Алфавит представляет собой комбинацию привычных и непривычных символов; в нем нет отдельных знаков препинания, но некоторые буквы даны в вариантах, которые указывают на препинание или ударения. Все буквы находятся в нижнем регистре. Слова включают в себя дифтонги, трифтонги и более сложные фонетические элементы; некоторые слова являются латинскими и написаны полностью или в сокращении.
Полная расшифровка 240-страничной рукописи еще предстоит, но на основе нескольких переведенных страниц Чешир сделал вывод о том, что документ составили монахини доминиканского ордена как источник справочной информации для Марии Кастильской, королевы Арагона. В тексте приведены астрологические советы, рекомендации по воспитанию детей, сексу и здоровью. Большой акцент делается на растительных лекарственных средствах: в частности, огуречная трава (лат. Borágo) на протяжении веков использовалась при желудочно-кишечных, сердечных и других заболеваниях, а во время нежелательной беременности могла спровоцировать аборт.
Несмотря на уверенность ученого и университета, где он работает, результаты исследования уже подвергнуты критике. Среди оппонентов – ведущий эксперт Американской академии медиевистики (Medieval Academy of America) Лиза Фэгин-Дэвис (Lisa Fagin Davis), называющая выводы «амбициозной чушью».
Она считает, что Чешир, как и многие другие люди, расшифровывающие рукописи, просто нашел «подходящее» известное слово, похожее на то, что изображено на картинке, и «притянул» к нему остальные выводы, предложив очередное субъективное толкование.
Узнайте о подделках Свитков Мертвого моря.
Джерард Чешир утверждает, что на расшифровку ему потребовалось лишь две недели. Его то и дело озаряли догадки, за которыми следовали сомнения в верности собственных предположений, но в итоге он определил язык и систему письма, после чего работа пошла быстро.
«Рукопись написана на протороманском языке – предшественнике современных романских языков, таких как португальский, французский, испанский, итальянский, румынский, каталанский и галисийский. В период Средневековья он был распространен в пределах Средиземноморья, но редко использовался для записи официальных документов, поскольку языком Церкви и королевской власти была латынь», – Джерард Чешир.
По этой причине и о протороманском языке было известно мало, но теперь с помощью рукописи Войнича он становится ясным. Алфавит представляет собой комбинацию привычных и непривычных символов; в нем нет отдельных знаков препинания, но некоторые буквы даны в вариантах, которые указывают на препинание или ударения. Все буквы находятся в нижнем регистре. Слова включают в себя дифтонги, трифтонги и более сложные фонетические элементы; некоторые слова являются латинскими и написаны полностью или в сокращении.
Полная расшифровка 240-страничной рукописи еще предстоит, но на основе нескольких переведенных страниц Чешир сделал вывод о том, что документ составили монахини доминиканского ордена как источник справочной информации для Марии Кастильской, королевы Арагона. В тексте приведены астрологические советы, рекомендации по воспитанию детей, сексу и здоровью. Большой акцент делается на растительных лекарственных средствах: в частности, огуречная трава (лат. Borágo) на протяжении веков использовалась при желудочно-кишечных, сердечных и других заболеваниях, а во время нежелательной беременности могла спровоцировать аборт.
Несмотря на уверенность ученого и университета, где он работает, результаты исследования уже подвергнуты критике. Среди оппонентов – ведущий эксперт Американской академии медиевистики (Medieval Academy of America) Лиза Фэгин-Дэвис (Lisa Fagin Davis), называющая выводы «амбициозной чушью».
Sorry, folks, "proto-Romance language" is not a thing. This is just more aspirational, circular, self-fulfilling nonsense. https://t.co/iyD66nmBRr— Lisa Fagin Davis (@lisafdavis) 15 мая 2019 г.
Она считает, что Чешир, как и многие другие люди, расшифровывающие рукописи, просто нашел «подходящее» известное слово, похожее на то, что изображено на картинке, и «притянул» к нему остальные выводы, предложив очередное субъективное толкование.
Узнайте о подделках Свитков Мертвого моря.