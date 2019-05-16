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Каким будет самый быстрый поезд мира: видео испытаний
Новый сверхскоростной поезд Alfa-X создан в Стране восходящего солнца.
Анастасия Баринова
16 мая 2019 в 13:44
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С 1964 года в Японии работает высокоскоростная сеть железных дорог «Синкансэн», предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Тогда, 55 лет назад, поезда развивали скорость до 210 км/ч, а современные разгоняются до 320 км/ч.
В планах японцев – сделать составы ещё более быстрыми: новый сверхскоростной поезд сейчас проходит тесты и скоро пополнит линейку «Синкансэн». Его технические возможности позволяют разогнаться до 400 км/ч, но после выхода на маршрут в 2031 году его средняя скорость составит 360 км/ч.
Поезд получил имя Alfa-X (Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation). Работы по его созданию велись с 2017 года и обошлись примерно в 10 миллиардов иен ($ 91 млн).
Пробные рейсы состава с 10-ю вагонами проходят по ночам на участке между городами Аомори и Сендай в регионе Тохоку острова Хонсю.
Инженерам требуется проверить надёжность воздушного тормоза на крыше и магнитных тормозов внизу, а также испытать аэродинамические «носы»: 20-метровый и 16-метровый. По замыслу разработчиков, эта особенность конструкции должна минимизировать сопротивление воздуха и шум внутри состава, особенно во время преодоления туннелей. В прежних моделях «нос» был не длиннее 15 метров.
После введения в эксплуатацию Alfa-X станет самым быстрым пассажирским поездом в мире. Быстрее – только составы маглев (которые могут разгоняться аж до 600 км/ч), однако они работают по иному принципу: левитируют в воздухе на «магнитной подушке».
Япония также планирует запустить свой маглев на участке «Токио-Нагоя»: в случае успешной реализации этого проекта поезда на магнитной подушке с 2027 года будут ездить со скоростью до 505 км/ч.
Узнайте о первом в мире поезде на водородном топливе.
В планах японцев – сделать составы ещё более быстрыми: новый сверхскоростной поезд сейчас проходит тесты и скоро пополнит линейку «Синкансэн». Его технические возможности позволяют разогнаться до 400 км/ч, но после выхода на маршрут в 2031 году его средняя скорость составит 360 км/ч.
Поезд получил имя Alfa-X (Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation). Работы по его созданию велись с 2017 года и обошлись примерно в 10 миллиардов иен ($ 91 млн).
Пробные рейсы состава с 10-ю вагонами проходят по ночам на участке между городами Аомори и Сендай в регионе Тохоку острова Хонсю.
Инженерам требуется проверить надёжность воздушного тормоза на крыше и магнитных тормозов внизу, а также испытать аэродинамические «носы»: 20-метровый и 16-метровый. По замыслу разработчиков, эта особенность конструкции должна минимизировать сопротивление воздуха и шум внутри состава, особенно во время преодоления туннелей. В прежних моделях «нос» был не длиннее 15 метров.
После введения в эксплуатацию Alfa-X станет самым быстрым пассажирским поездом в мире. Быстрее – только составы маглев (которые могут разгоняться аж до 600 км/ч), однако они работают по иному принципу: левитируют в воздухе на «магнитной подушке».
Япония также планирует запустить свой маглев на участке «Токио-Нагоя»: в случае успешной реализации этого проекта поезда на магнитной подушке с 2027 года будут ездить со скоростью до 505 км/ч.
Узнайте о первом в мире поезде на водородном топливе.