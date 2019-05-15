  • Тревожное открытие: пластик влияет на фотосинтезирующие бактерии
    Фото: Andrew Martin/Pixabay
  • Тревожное открытие: пластик влияет на фотосинтезирующие бактерии
    Фото: SandraAltherr/Pixabay
Наука

Тревожное открытие: пластик влияет на фотосинтезирующие бактерии

Ученые оценили вред, который пластик наносит важным фотосинтезирующим организмам Мирового океана — протококковым водорослям.
Анастасия Баринова
15 мая 2019 в 08:33
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Появление кислорода на Земле два миллиарда лет назад произошло в результате деятельности сине-зеленых водорослей, и они до сих пор отвечают за 60% фотосинтеза в Мировом океане. При этом наиболее активный вклад, 10% от общего объема кислорода в мире, вносят морские цианобактерии прохлорококки (лат. Prochlorococcus). Их размер не превышает 0,7 микрометра в диаметре, и они считаются самым многочисленным родом на Земле. Один миллилитр поверхностной морской воды может содержать 100 000 или более прохлорококков, а глобальная популяция насчитывает около трех октиллионов особей.
  • Тревожное открытие: пластик влияет на фотосинтезирующие бактерии
    Фото: Chisholm Lab

Австралийские ученые решили проверить, влияет ли пластиковое загрязнение воды на деятельность этих важнейших организмов. Опыты проводились в лаборатории: два штамма прохлорококка, обнаруженных на разных глубинах океана, были подвергнуты воздействию химических веществ, выщелачиваемых из двух обычных пластиковых продуктов: серого полиэтилена и пищевого ПВХ. Выводы оказались неутешительными.
«Мы обнаружили, что химические вещества, вымываемые соленой водой из пластиковых отходов, препятствуют росту и фотосинтезу прохлорококка, самой многочисленной фотосинтетической бактерии океана», – ведущий автор исследования, доктор Саша Тету (Sasha Tetu). 
В дальнейших планах ученых – изучение воздействия пластика на микроводоросли уже в океанской среде. Помимо снижения объема вырабатываемого кислорода, существует и другая проблема. Тот факт, что пластиковый мусор непосредственно влияет на рыбу и других подводных обитателей, известен давно: они запутываются в сетях и заглатывают неперевариваемые предметы. Однако масштаб вымывания химических добавок в воду тщательно не исследовался. Между тем вред, причиняемый даже самому низшему звену пищевой пирамиды, влияет на каждый следующий уровень. Узнайте, как микропластик добрался до высших хищников.

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