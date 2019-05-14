На Земле произошла самая сильная магнитная буря 2019 года
Буря началась 14 мая около 7 утра (мск), и возмущения магнитного поля сразу превысили уровень 2 по пятибалльной шкале при изначально прогнозируемом первом уровне. К 10 утра был зафиксирован уже уровень 3. Таким образом эта магнитная буря стала сильнейшей с начала 2019 года. Последний раз возмущения магнитного поля третьего уровня наблюдались 26 августа 2018 года.
Бури такого уровня оказывают заметное воздействие на технику, особенно космическую, в том числе увеличивают риск схода аппаратов с орбиты. Также возможны сбои спутниковой навигации и низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Возможны также ложные срабатывания систем защиты.
Стабилизация магнитного поля Земли ожидается к концу дня по московскому времени. Полностью в норму земное магнитное поле должно прийти к утру 15 мая 2019 года.