  • На Земле произошла самая сильная магнитная буря 2019 года
    Полярное сияние — частый спутник магнитных бурь Фото: Pixabay
  • На Земле произошла самая сильная магнитная буря 2019 года
    Аврора над озером Нял-Явр, Кольский полуостров Фото: Иван Орлов
  • На Земле произошла самая сильная магнитная буря 2019 года
    Бури такого уровня оказывают заметное воздействие на технику, особенно космическую Фото: Pixabay
Наука

На Земле произошла самая сильная магнитная буря 2019 года

Возмущения магнитного поля оказались гораздо мощнее, чем ожидалось.
National Geographic Россия
14 мая 2019 в 20:14
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По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, событие было зарегистрировано на всех географических долготах, то есть имеет общепланетарный характер.

Буря началась 14 мая около 7 утра (мск), и возмущения магнитного поля сразу превысили уровень 2 по пятибалльной шкале при изначально прогнозируемом первом уровне. К 10 утра был зафиксирован уже уровень 3. Таким образом эта магнитная буря стала сильнейшей с начала 2019 года. Последний раз возмущения магнитного поля третьего уровня наблюдались 26 августа 2018 года.

Бури такого уровня оказывают заметное воздействие на технику, особенно космическую, в том числе увеличивают риск схода аппаратов с орбиты. Также возможны сбои спутниковой навигации и низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.  Возможны также ложные срабатывания систем защиты.

Стабилизация магнитного поля Земли ожидается к концу дня по московскому времени. Полностью в норму земное магнитное поле должно прийти к утру 15 мая 2019 года.



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