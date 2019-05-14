Наука

Зафиксирована рекордная концентрация CO2 в атмосфере Земли

Мы продолжаем углубляться в неизведанную территорию.
National Geographic Россия
14 мая 2019 в 18:43
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  • Зафиксирована рекордная концентрация CO2 в атмосфере Земли
    Фото: Pixabay
Рекордные показатели были зарегистрированы 11 мая. Измерения проводились в обсерватории Мауна Лоа (Гавайи) объединенной командой из специалистов океанографического института Скриппса (Сан-Диего) и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. По полученным данным, концентрация углекислого газа в земной атмосфере впервые в истории нашей планеты составила 415,26 ppm (миллионных долей) в среднем дневном значении.
«Впервые в истории человечества в атмосфере нашей планеты содержится более 415 ppm углекислого газа. Не просто в документированной истории, не только с момента возникновения сельского хозяйства 10 000 лет назад. До того, как миллионы лет назад появились первые люди. Такая планета [в ее нынешнем состоянии] нам незнакома», – написал в Твиттере специалист по климатическим изменениям, метеоролог Эрик Холтхаус.

Впервые за время наблюдений концентрация CO2  в земной атмосфере достигла значения 400 ppm в 2015 году. До того, как промышленность стала активно влиять на экологию, этот показатель не превышал 280 частей на миллион. Безопасной отметкой считается 350 ppm; международная экологическая организация 350.org взяла себе такое доменное имя как раз в честь этого значения. Уже тогда, в 2015 году, ученые предупреждали, что человечество вступает на «неизведанную территорию».

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