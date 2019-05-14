15213
0
Что скрывала тайная комната во дворце Нерона
Во время проведения реставрационных работ в «Золотом доме» группа археологов обнаружила секретный зал, украшенный хорошо сохранившимися фресками.
Анастасия Баринова
14 мая 2019 в 15:28
12427
В Риме располагался «Золотой дом» Нерона (лат. Domus Aurea) – крупнейшая в Европе городская резиденция царственной особы. На мировом уровне ее превосходит только Запретный город в Пекине.
Строительство «Золотого дома» началось после разрушительного пожара 64 года н. э. После гибели Нерона в 68 году недостроенный дворец был заброшен, затем он сгорел, а его территория была вновь открыта публике и застроена общественными зданиями: среди них Колизей, форум и термы Траяна, Триумфальная арка Тита и Базилика Максенция. Все низменности были засыпаны землей, и под этими завалами сохранились в неприкосновенности некоторые залы.
Их открыли в XV веке, а спустя пять столетий начались масштабные археологические и реставрационные работы. Недавно ученые обнаружили уникальную комнату, покрытую изображениями воинов, птиц, кентавров, гиппокампусов, бога Пана и других мифологических существ. Помещение получило имя Sala della Sfinge (Комната Сфинкса) – по сюжету одной из фресок.
Открытие, вносящее важный вклад в изучение истории Древнего Рима, было сделано случайно: археологи работали в соседней комнате, взобрались на леса и включили яркий свет. Это позволило увидеть отверстие в углу, через которое просматривалась часть потайной камеры. Но и теперь большая часть зала остается под землей. Решение о продолжении раскопок еще не принято: с учетом состояния стен, высокой влажности и других факторов дальнейшее продвижение может обрушить весь комплекс.
Посмотрите, как мог выглядеть сам Нерон.
Строительство «Золотого дома» началось после разрушительного пожара 64 года н. э. После гибели Нерона в 68 году недостроенный дворец был заброшен, затем он сгорел, а его территория была вновь открыта публике и застроена общественными зданиями: среди них Колизей, форум и термы Траяна, Триумфальная арка Тита и Базилика Максенция. Все низменности были засыпаны землей, и под этими завалами сохранились в неприкосновенности некоторые залы.
Их открыли в XV веке, а спустя пять столетий начались масштабные археологические и реставрационные работы. Недавно ученые обнаружили уникальную комнату, покрытую изображениями воинов, птиц, кентавров, гиппокампусов, бога Пана и других мифологических существ. Помещение получило имя Sala della Sfinge (Комната Сфинкса) – по сюжету одной из фресок.
Открытие, вносящее важный вклад в изучение истории Древнего Рима, было сделано случайно: археологи работали в соседней комнате, взобрались на леса и включили яркий свет. Это позволило увидеть отверстие в углу, через которое просматривалась часть потайной камеры. Но и теперь большая часть зала остается под землей. Решение о продолжении раскопок еще не принято: с учетом состояния стен, высокой влажности и других факторов дальнейшее продвижение может обрушить весь комплекс.
Посмотрите, как мог выглядеть сам Нерон.