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Неожиданный пленник янтарной ловушки: в капле смолы впервые найден аммонит
Морские организмы встречаются в янтаре крайне редко — и это один из первых обитателей дна морского, навеки застывший в капле смолы.
Анастасия Баринова
14 мая 2019 в 14:35
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Бирманский янтарь – бесценный источник научных знаний: в ископаемой смоле возрастом 98,79 ± 0,62 млн. лет застыли самые разные представители фауны, населявшие тогда нашу планету. Прежде ученые находили в основном сухопутных животных: морские организмы не имели шанса попасть в затвердевшую живицу хвойных деревьев. Тем удивительнее оказалось недавнее открытие: в кусочке янтаря находился головоногий моллюск аммонит.
Образец, найденный на северо-востоке Мьянмы, передал ученым коллекционер, купивший его в Шанхае за 750 долларов. Продавец уверял, что слой смолы обволакивает сухопутную улитку. Однако компьютерное и рентгеновское сканирование показало наличие сложных внутренних камер, которых нет у улиток, зато есть у аммонитов. Небольшой кусок янтаря (33 мм в длину, 9,5 мм в ширину и 29 мм в высоту массой 6,08 г) стал настоящим кладбищем для 40 организмов. Помимо аммонита, в него были заключены клещи, мухи, жуки, паразитические осы, тараканы, многоножки, изоподы и четыре раковины гастроподов.
Точный возраст окаменелостей не установлен. На основе уран-свинцового датирования цирконов из прилежащей породы можно сделать вывод, что янтарь попал туда 98,8 миллиона лет назад. По мнению ученых, в момент падения капли смолы на берегу находились останки аммонита и других животных, вынесенные волнами. Судя по диаметру раковины (12 миллиметров), аммонит погиб в юном возрасте. Мягкие ткани не сохранились; пустоты заполняет большое количество песка. Согласно еще одной версии, останки могли быть подброшены сильными волнами или даже цунами – так высоко, что они попали в смолу прибрежных деревьев.
И хотя последовательность событий уже не воссоздать наверняка, находка в любом случае важна для науки: не каждый день выпадает шанс изучить останки морского обитателя, миллионы лет хранящиеся в янтарном плену. Посмотрите на птицу-блин в бирманском янтаре.
Образец, найденный на северо-востоке Мьянмы, передал ученым коллекционер, купивший его в Шанхае за 750 долларов. Продавец уверял, что слой смолы обволакивает сухопутную улитку. Однако компьютерное и рентгеновское сканирование показало наличие сложных внутренних камер, которых нет у улиток, зато есть у аммонитов. Небольшой кусок янтаря (33 мм в длину, 9,5 мм в ширину и 29 мм в высоту массой 6,08 г) стал настоящим кладбищем для 40 организмов. Помимо аммонита, в него были заключены клещи, мухи, жуки, паразитические осы, тараканы, многоножки, изоподы и четыре раковины гастроподов.
Точный возраст окаменелостей не установлен. На основе уран-свинцового датирования цирконов из прилежащей породы можно сделать вывод, что янтарь попал туда 98,8 миллиона лет назад. По мнению ученых, в момент падения капли смолы на берегу находились останки аммонита и других животных, вынесенные волнами. Судя по диаметру раковины (12 миллиметров), аммонит погиб в юном возрасте. Мягкие ткани не сохранились; пустоты заполняет большое количество песка. Согласно еще одной версии, останки могли быть подброшены сильными волнами или даже цунами – так высоко, что они попали в смолу прибрежных деревьев.
И хотя последовательность событий уже не воссоздать наверняка, находка в любом случае важна для науки: не каждый день выпадает шанс изучить останки морского обитателя, миллионы лет хранящиеся в янтарном плену. Посмотрите на птицу-блин в бирманском янтаре.