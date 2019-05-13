5075
1
Тайна массового захоронения бронзового века раскрыта
Братская могила с останками 15 человек была обнаружена под городом Кошице в 2011 году.
Анастасия Баринова
13 мая 2019 в 11:57
4737
В древнем массовом захоронении на юге современной Польши находились люди, погибшие от удара тяжелым тупым предметом. Все тела были аккуратно уложены в соответствии с определенным порядком; рядом с погибшими были оставлены ценности. Исследование останков заняло несколько лет, но в результате стали известны трагические события, произошедшие в период между 2880 и 2776 гг. до н.э.
Анализ ДНК показал, что погибшие принадлежали к четырем семьям, состоящим в близком родстве. Четыре женщины покоились вместе со своими детьми. При этом четверо детей мужского пола приходились друг другу братьями по отцу (от двух разных матерей). И если женщины относились к самым разным возрастным группам, то взрослых мужчин было всего двое: 20-летний юноша и мужчина старше 50 лет (его жена и сын лежали рядом с ним). Выявив родственные связи, специалисты разгадали «схему», по которой были уложены остальные тела: дети находились рядом со своими матерями.
Очевидно, что похороны проводили люди, хорошо осведомленные о взаимоотношениях между умершими. Они же бережно разложили ценности и другие артефакты. Предположительно, убийцы напали в тот момент, когда более молодые отцы семейства отсутствовали – например, добывали пропитание или участвовали сражениях. Вернувшись домой и обнаружив родственников погибшими, мужчинам оставалось лишь отправить своих родных в последний путь с почестями.
Точно воссоздать события того зловещего дня ученые не могут, но вероятнее всего, убийцами были представители культуры боевых топоров: во время медного и бронзового веков они активнее всего продвигались по Европе, захватывая новые территории.
В свою очередь покойные, на основе найденных в могиле артефактов, были отнесены к культуре шаровидных амфор, распространенной в Центральной Европе около 3200-2800 годов до н. э. Название культуре дано из-за характерного стиля ее керамики.
Эта глава истории человечества изучена еще не до конца, и захоронение проливает свет на некоторые вопросы о ней. В частности, на основе анализа ДНК выяснилось, что погибшие были потомками центральноевропейских земледельцев эпохи неолита с незначительными вкраплениями генов западноевропейских охотников-собирателей. Это опровергает теорию о том, что культуру шаровидных амфор в Европу принесли индоиранские кочевники, и это же позволяет иначе взглянуть на происхождение индоевропейских языков.
Узнайте об элексире бессмертия из древней китайской могилы.
Анализ ДНК показал, что погибшие принадлежали к четырем семьям, состоящим в близком родстве. Четыре женщины покоились вместе со своими детьми. При этом четверо детей мужского пола приходились друг другу братьями по отцу (от двух разных матерей). И если женщины относились к самым разным возрастным группам, то взрослых мужчин было всего двое: 20-летний юноша и мужчина старше 50 лет (его жена и сын лежали рядом с ним). Выявив родственные связи, специалисты разгадали «схему», по которой были уложены остальные тела: дети находились рядом со своими матерями.
Очевидно, что похороны проводили люди, хорошо осведомленные о взаимоотношениях между умершими. Они же бережно разложили ценности и другие артефакты. Предположительно, убийцы напали в тот момент, когда более молодые отцы семейства отсутствовали – например, добывали пропитание или участвовали сражениях. Вернувшись домой и обнаружив родственников погибшими, мужчинам оставалось лишь отправить своих родных в последний путь с почестями.
Точно воссоздать события того зловещего дня ученые не могут, но вероятнее всего, убийцами были представители культуры боевых топоров: во время медного и бронзового веков они активнее всего продвигались по Европе, захватывая новые территории.
В свою очередь покойные, на основе найденных в могиле артефактов, были отнесены к культуре шаровидных амфор, распространенной в Центральной Европе около 3200-2800 годов до н. э. Название культуре дано из-за характерного стиля ее керамики.
Эта глава истории человечества изучена еще не до конца, и захоронение проливает свет на некоторые вопросы о ней. В частности, на основе анализа ДНК выяснилось, что погибшие были потомками центральноевропейских земледельцев эпохи неолита с незначительными вкраплениями генов западноевропейских охотников-собирателей. Это опровергает теорию о том, что культуру шаровидных амфор в Европу принесли индоиранские кочевники, и это же позволяет иначе взглянуть на происхождение индоевропейских языков.
Узнайте об элексире бессмертия из древней китайской могилы.