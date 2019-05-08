  • В Стоунхендж вернулся камень, утраченный 60 лет назад
    Фото: Sally Wilson/Pixabay
  • В Стоунхендж вернулся камень, утраченный 60 лет назад
    Фото: English Heritage
  • В Стоунхендж вернулся камень, утраченный 60 лет назад
    Фото: Cedric Lambert/Pixabay
Наука

В Стоунхендж вернулся камень, утраченный 60 лет назад

Камень был изъят при раскопках в 1958 году.
Анастасия Баринова
8 мая 2019 в 18:41
Знаменитое мегалитическое сооружение Стоунхендж возрастом около 5 тысяч лет неоднократно реставрировалось: время от времени наклонившиеся или упавшие камни водружались на свои места.
  • В Стоунхендж вернулся камень, утраченный 60 лет назад
    Начало XIX века Фото: Old England: A Pictorial Museum. London

Очередной масштабный комплекс работ был проведен в 1958 году – тогда специалисты занимались подъемом камней. Это позволило обнаружить трещины в вертикальных камнях; чтобы укрепить их, рабочие просверлили в них отверстия, вставив взамен металлические стержни. Следы проведенной реставрации были замаскированы небольшими сарсеновыми (песчаными) фрагментами, найденными здесь же при раскопках.

Тогда никто не задумался о сохранности трех каменных стержней длиной 1 метр, извлеченных при сверлении, и их судьба долгое время оставалась загадкой. В эти дни завеса тайны частично приподнята: один из работников, Роберт Филлипс (Robert Phillips), недавно признался, что на протяжении всех этих лет хранил у себя часть Стоунхенджа. В конце XX века он переехал в США и увез с собою каменный стержень. Сначала тот лежал в пластиковой трубке в его офисе, а затем украшал стену дома. В свой 90-летний юбилей мужчина выразил желание вернуть фрагмент на родину.

Камень уже поступил в распоряжениеБританской государственной комиссии по историческим зданиям и памятникам English Heritage, управляющей Стоунхенджем. В настоящее время ученые проводят анализ его химического состава. Они рассчитывают, что этот образец может помочь больше узнать о происхождении загадочного сооружения: однозначного ответа на этот вопрос у науки до сих пор нет.

Между тем местонахождение двух других стержней остается неизвестным, и English Heritage просит людей, обладающих ими, последовать примеру Филлипса.

Узнайте о том, как «переезжал» Стоунхендж.

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