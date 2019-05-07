1334
0
Где похоронен Человек-слон? Новая версия
Печально известный Джозеф Меррик был погребён там же, где и жертвы Джека-Потрошителя.
Анастасия Баринова
7 мая 2019 в 14:51
В 1862 году в британском городе Лестер родился Джозеф Меррик, впоследствии вошедший в историю как «Человек-слон».
К пяти годам у него начало проявляться врожденный недуг, который со временем сильно деформировал его кости и кожу. Так его опишет современник несколько лет спустя:
«Самой выделяющейся его чертой была его огромная, неправильной формы, голова с огромным костным наростом на лбу там, где обычно бывают брови, в то время как с задней части головы свисали складки губчатой кожи, поверхность которых была сопоставима с коричневыми соцветиями цветной капусты.
На макушке росли несколько длинных тонких волосков. Нарост на лице почти скрыл один глаз. Из верхней челюсти рос ещё один костный нарост. Он торчал из его рта как розовый пень, верхняя губа была вывернута наружу. Нос был просто куском плоти, и понять, что это нос, можно было только по местоположению. Спина была ужасна, потому что с неё свисала до середины бедра, огромная, мешкообразная складка плоти покрытая той же кожей, напоминающей отвратительную цветную капусту».
Он был отвергнут семьёй и обществом и добывал пропитание представлениями в «шоу уродов». «Лишняя» кожа и «неправильные» кости не давали ему возможности внятно разговаривать, а спать ему приходилось сидя.
При этом недуг не лишил его способности мыслить: он был вполне разумен, а по натуре – романтичен и чувствителен. Это заметил хирург Фредерик Тривз, взявший Джезефа под опеку.
Несчастный юноша привлек внимание общественности, у него появились друзья среди лондонской аристократии, он много читал, более подвижной левой рукой собирал бумажные модели соборов и писал стихи. Меррик скончался в 1890 году в возрасте 27 лет: согласно общепринятой версии, он попробовал заснуть лёжа и задохнулся.
Тривз изучал состояние Джозефа и при его жизни, и после смерти: перед похоронами врач взял образцы тканей, а также сохранил его скелет, изучение которого могло бы быть полезно будущим медикам.
Однако точной информации о том, где именно были захоронены останки необычного пациента, он не оставил. Этот пробел заполнила его биограф Джоан Вигор-Мунговин. Сопоставив социальный статус мужчины, место и время его смерти, она предположила, что ему мог быть выделен участок на территории Лондонского городского кладбища и крематория – исторического района, расположенного в восточной части столицы Великобритании.
Вигор-Мунговин поясняет, что наибольшую сложность представляли поиски именно кладбища: в викторианском Лондоне их было слишком много.
Хорошо зная историю этого времени, исследователь предположила, что Джозеф мог быть похоронен там же, где и жертвы Джека Потрошителя – легендарного маньяка тех лет, убивавшего неподалеку от госпиталя, в котором жил Джозеф.
Примерно определив место, Вигор-Мунговин попыталась найти упоминание о покойном Человеке-слоне в регистрационных книгах. Идея оказалась блестящей: на второй же странице историк нашла запись о погребении Джозефа Меррика, датированную 24 апреля 1890 года. Известно, что он скончался 11 апреля, и длительный период до похорон вполне объясняется медицинскими манипуляциями, которые проводил Тривз.
Сейчас биограф добивается установки мемориальной доски на месте безымянной и забытой могилы знаменитого человека. Помимо вклада в медицину, Джозеф вдохновил деятелей искусства на создание пьес, опер, книг и фильмов. В частности, в классической картине 1980 года режиссера Дэвида Линча его сыграл Джон Хёрт, а роль врача Тривза досталась Энтони Хопкинсу.
Что касается причин необычного заболевания, то они были установлены недавно. На протяжении столетия после смерти Джозефа медики предполагали, что он мог страдать тяжелой формой нейрофиброматоза; затем версия изменилась на редчайшее генетическое заболевание синдром Протея. И только в начале XXI века на основе исследований пробы ДНК, взятой из волос и костей покойного, специалисты установили, что тот болел и нейрофиброматозом типа I, и синдромом Протея одновременно.
А сам Джозеф Меррик не сомневался, что причиной его уродства стало то, что его мать сильно напугал слон во время беременности.
Посмотрите, как выглядят современные люди со слоновьей болезнью.
К пяти годам у него начало проявляться врожденный недуг, который со временем сильно деформировал его кости и кожу. Так его опишет современник несколько лет спустя:
«Самой выделяющейся его чертой была его огромная, неправильной формы, голова с огромным костным наростом на лбу там, где обычно бывают брови, в то время как с задней части головы свисали складки губчатой кожи, поверхность которых была сопоставима с коричневыми соцветиями цветной капусты.
На макушке росли несколько длинных тонких волосков. Нарост на лице почти скрыл один глаз. Из верхней челюсти рос ещё один костный нарост. Он торчал из его рта как розовый пень, верхняя губа была вывернута наружу. Нос был просто куском плоти, и понять, что это нос, можно было только по местоположению. Спина была ужасна, потому что с неё свисала до середины бедра, огромная, мешкообразная складка плоти покрытая той же кожей, напоминающей отвратительную цветную капусту».
Он был отвергнут семьёй и обществом и добывал пропитание представлениями в «шоу уродов». «Лишняя» кожа и «неправильные» кости не давали ему возможности внятно разговаривать, а спать ему приходилось сидя.
При этом недуг не лишил его способности мыслить: он был вполне разумен, а по натуре – романтичен и чувствителен. Это заметил хирург Фредерик Тривз, взявший Джезефа под опеку.
Несчастный юноша привлек внимание общественности, у него появились друзья среди лондонской аристократии, он много читал, более подвижной левой рукой собирал бумажные модели соборов и писал стихи. Меррик скончался в 1890 году в возрасте 27 лет: согласно общепринятой версии, он попробовал заснуть лёжа и задохнулся.
Тривз изучал состояние Джозефа и при его жизни, и после смерти: перед похоронами врач взял образцы тканей, а также сохранил его скелет, изучение которого могло бы быть полезно будущим медикам.
Однако точной информации о том, где именно были захоронены останки необычного пациента, он не оставил. Этот пробел заполнила его биограф Джоан Вигор-Мунговин. Сопоставив социальный статус мужчины, место и время его смерти, она предположила, что ему мог быть выделен участок на территории Лондонского городского кладбища и крематория – исторического района, расположенного в восточной части столицы Великобритании.
"It's difficult to imagine how anyone could write a more detailed book about Merrick" Paul Begg review Ripperologist issue 154 #elephantman pic.twitter.com/JmKD630f0I— Jo Vigor-Mungovin (@Berliozjo) 22 июня 2017 г.
Вигор-Мунговин поясняет, что наибольшую сложность представляли поиски именно кладбища: в викторианском Лондоне их было слишком много.
Хорошо зная историю этого времени, исследователь предположила, что Джозеф мог быть похоронен там же, где и жертвы Джека Потрошителя – легендарного маньяка тех лет, убивавшего неподалеку от госпиталя, в котором жил Джозеф.
Примерно определив место, Вигор-Мунговин попыталась найти упоминание о покойном Человеке-слоне в регистрационных книгах. Идея оказалась блестящей: на второй же странице историк нашла запись о погребении Джозефа Меррика, датированную 24 апреля 1890 года. Известно, что он скончался 11 апреля, и длительный период до похорон вполне объясняется медицинскими манипуляциями, которые проводил Тривз.
Today after weeks of emails, research & visits to the #CityofLondonCemetery the final resting place of #JosephMerrick has been located. His bones are @BHAandM for medical purposes but his flesh/remains were buried in consecrated ground after a small service. #Leicester R.I.P pic.twitter.com/MNSSf68Bh2— Jo Vigor-Mungovin (@Berliozjo) 3 мая 2019 г.
Сейчас биограф добивается установки мемориальной доски на месте безымянной и забытой могилы знаменитого человека. Помимо вклада в медицину, Джозеф вдохновил деятелей искусства на создание пьес, опер, книг и фильмов. В частности, в классической картине 1980 года режиссера Дэвида Линча его сыграл Джон Хёрт, а роль врача Тривза досталась Энтони Хопкинсу.
Что касается причин необычного заболевания, то они были установлены недавно. На протяжении столетия после смерти Джозефа медики предполагали, что он мог страдать тяжелой формой нейрофиброматоза; затем версия изменилась на редчайшее генетическое заболевание синдром Протея. И только в начале XXI века на основе исследований пробы ДНК, взятой из волос и костей покойного, специалисты установили, что тот болел и нейрофиброматозом типа I, и синдромом Протея одновременно.
А сам Джозеф Меррик не сомневался, что причиной его уродства стало то, что его мать сильно напугал слон во время беременности.
Посмотрите, как выглядят современные люди со слоновьей болезнью.