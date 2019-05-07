4853
0
Что произойдет, если астероид нацелится на наш город
Большинство астероидов пролетает мимо Земли, но вероятность столкновения все же остается.
Анастасия Баринова
7 мая 2019 в 08:45
1996
В Солнечной системе находится от 1,1 до 1,9 миллиона небесных тел диаметром более 1 км, и еще миллионы имеют меньшие размеры. Общая масса всех астероидов главного пояса оценивается в 3,0-3,6•1021 кг, что составляет всего около 4% от массы Луны. Специалисты отслеживают известные астероиды: их падение на Землю может обернуться катастрофой.
Более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой, поэтому вероятность попадания небесного тела в океан очень высока. Модель развития событий в случае, если астероид упадет на населенный пункт, недавно была представлена на конференции с участием ученых из NASA, ESA, американского агентства по чрезвычайным ситуациям и других организаций.
В рамках эксперимента по планетарной обороне (IAA Planetary Defense) рассматривался гипотетический астероид 2019 PDC диаметром в несколько сотен метров. По сценарию, о нем стало известно в марте 2019 года: на этот момент он находился на расстоянии около 0,38 а.е. (57 миллионов километров) от Земли, приближаясь со скоростью около 14 км/с. На основе этих данных было подсчитано, что по поверхности планеты он ударит 29 апреля 2027 года.
Первая вероятность была оценена в 1/50 000, но спустя три недели «наблюдений» шансы выросли до 1/250, а затем и до 1/100. Необходимость подготовиться к удару стала очевидна, но разведывательная миссия, способная определить размеры и траекторию движения небесного тела максимально точно, может быть подготовлена только спустя два года.
Затем в 2024 году Земля сможет отправить три аппарата, которые должны врезаться в астероид и, возможно, сбить его с траектории. Сценарий рассматривает частичную удачу: небесное тело изменило свой путь, но отколовшийся при столкновении осколок диаметром 50-80 метров продолжил полет к нашей планете, «целясь» в Нью-Йорк.
Эти данные позволили эвакуировать людей. Тем не менее последствия падения остались катастрофическими: пострадала территория радиусом в 15 километров. В частности, Манхэттен был бы полностью разрушен, а в общей сложности ущерб ощущался бы на расстоянии 68 километров от точки столкновения с Землей.
Рассматривая эти и подобные сценарии, ученые настаивают, что поводов для паники нет. Падение астероида – это единственное стихийное бедствие, которое можно спрогнозировать с большой долей вероятности и, следовательно, предотвратить.
Узнайте, что случится, если астероид упадет в океан.
Более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой, поэтому вероятность попадания небесного тела в океан очень высока. Модель развития событий в случае, если астероид упадет на населенный пункт, недавно была представлена на конференции с участием ученых из NASA, ESA, американского агентства по чрезвычайным ситуациям и других организаций.
В рамках эксперимента по планетарной обороне (IAA Planetary Defense) рассматривался гипотетический астероид 2019 PDC диаметром в несколько сотен метров. По сценарию, о нем стало известно в марте 2019 года: на этот момент он находился на расстоянии около 0,38 а.е. (57 миллионов километров) от Земли, приближаясь со скоростью около 14 км/с. На основе этих данных было подсчитано, что по поверхности планеты он ударит 29 апреля 2027 года.
Первая вероятность была оценена в 1/50 000, но спустя три недели «наблюдений» шансы выросли до 1/250, а затем и до 1/100. Необходимость подготовиться к удару стала очевидна, но разведывательная миссия, способная определить размеры и траекторию движения небесного тела максимально точно, может быть подготовлена только спустя два года.
Затем в 2024 году Земля сможет отправить три аппарата, которые должны врезаться в астероид и, возможно, сбить его с траектории. Сценарий рассматривает частичную удачу: небесное тело изменило свой путь, но отколовшийся при столкновении осколок диаметром 50-80 метров продолжил полет к нашей планете, «целясь» в Нью-Йорк.
Эти данные позволили эвакуировать людей. Тем не менее последствия падения остались катастрофическими: пострадала территория радиусом в 15 километров. В частности, Манхэттен был бы полностью разрушен, а в общей сложности ущерб ощущался бы на расстоянии 68 километров от точки столкновения с Землей.
#FictionalEvent— ESA Operations (@esaoperations) 3 мая 2019 г.
...to finalize the evacuation of residents & critical infrastructure, define a Temporary Flight Restriction zone, coordinate pre-impact access to the area by scientists placing sensors to monitor the impact, prepare for any casualties & recovery#PlanetaryDefense pic.twitter.com/yqHKlsyL3q
Рассматривая эти и подобные сценарии, ученые настаивают, что поводов для паники нет. Падение астероида – это единственное стихийное бедствие, которое можно спрогнозировать с большой долей вероятности и, следовательно, предотвратить.
Узнайте, что случится, если астероид упадет в океан.