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Челюсть гигантского медведя и другие находки из подводной пещеры
Взгляните, что оказалось на дне затопленной пещеры Ойо-Негро в Мексике!
Анастасия Баринова
6 мая 2019 в 17:08
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В наши дни Северную и Южную Америку соединяет узкий панамский перешеек, но в древности этот «мост» был значительно шире, и на этом участке суши обитало огромное множество представителей фауны. В ходе исследования подводной пещеры Ойо-Негро (Hoyo Negro) на восточном побережье полуострова Юкатан ученые нередко обнаруживают свидетельства тех времен.
Изучая находки одной из прошлых экспедиций, специалисты получили сенсационные результаты: челюсть с массивными клыками оказалась останками медведя из вымершего рода арктотерии (лат. Arctotherium). Эти короткомордые медведи при росте около 3,4 метра весили до тонны! С такими показателями вид претендует на звание самых крупных медведей в истории.
Его ближайший современный родственник – очковый медведь, который уступает предку в габаритах: этот представитель семейства медвежьих весит примерно 150 кг, не вырастая длиннее пары метров.
Помимо черепа ископаемого медведя, ученые нашли кости множества животных: дикой собаки Protocyon troglodytes и хоботных Gomphotheriidae, а также ленивцев, тапиров, саблезубых кошек и пум. Находились на подводном «кладбище» и останки людей, живших в районе пещеры около 12 000 и рекордных 13 000 лет назад.
Открытие позволяет больше узнать об истории Великого межамериканского обмена видами.
Кости гигантского медведя и волкоподобной собаки никогда не находили так далеко на севере. Новая находка позволяет предположить, что животные мигрировали из-за изменений климата и кормовой базы. Это могло случиться во время или сразу после последнего ледникового периода, между 35 000 и 12 000 лет назад.
Узнайте об открытиях из другой мексиканской пещеры.
Изучая находки одной из прошлых экспедиций, специалисты получили сенсационные результаты: челюсть с массивными клыками оказалась останками медведя из вымершего рода арктотерии (лат. Arctotherium). Эти короткомордые медведи при росте около 3,4 метра весили до тонны! С такими показателями вид претендует на звание самых крупных медведей в истории.
Его ближайший современный родственник – очковый медведь, который уступает предку в габаритах: этот представитель семейства медвежьих весит примерно 150 кг, не вырастая длиннее пары метров.
Помимо черепа ископаемого медведя, ученые нашли кости множества животных: дикой собаки Protocyon troglodytes и хоботных Gomphotheriidae, а также ленивцев, тапиров, саблезубых кошек и пум. Находились на подводном «кладбище» и останки людей, живших в районе пещеры около 12 000 и рекордных 13 000 лет назад.
Открытие позволяет больше узнать об истории Великого межамериканского обмена видами.
Кости гигантского медведя и волкоподобной собаки никогда не находили так далеко на севере. Новая находка позволяет предположить, что животные мигрировали из-за изменений климата и кормовой базы. Это могло случиться во время или сразу после последнего ледникового периода, между 35 000 и 12 000 лет назад.
Узнайте об открытиях из другой мексиканской пещеры.