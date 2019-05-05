Наука

«Умный» город: опыт Канзас-Сити

Новые технологии преображают один из главных центров силы американского штата Миссури.
Лиза Родригез
5 мая 2019 в 09:07
  • «Умный» город: опыт Канзас-Сити
    Фото: Управление трамваями Канзас-Сити
Трамвайная система в Канзас-Сити (штат Миссури) когда-то была одной из самых отлаженных в стране. Затем трамваи отменили, и жители 59 лет обходились без них. В 2016 году этот вид транспорта снова вернулся на улицы, только теперь – оснащенный умными технологиями. За первые два с половиной года работы новые красивые трамваи бесплатно перевезли 5 миллионов пассажиров, сегодня дорабатывается новая линия длиной в 3,5 километра.

Цифровые павильоны, поставленные вдоль линии, показывают местные достопримечательности, делают фотографии туристов и оценивают качество воздуха. Умные светофоры реагируют на скопления транспорта и быстрее включают зеленый сигнал, тем самым сокращая среднее время в пути на 36 секунд и снижая выбросы углекислого газа. Также город стал использовать световые датчики, помогающие собрать информацию о том, где скоро появятся выбоины. Директор по инновациям Канзас-Сити Боб Беннетт говорит, что большинство людей не замечает, как живет успешный умный город: «Просто все работает как надо».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№188, май 2019).
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