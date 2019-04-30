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В Чили найден древнейший в Америке след человека
Отпечаток был оставлен 15,6 тысячи лет назад.
Анастасия Баринова
30 апреля 2019 в 13:33
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С 2007 года археологи ведут раскопки неподалеку от чилийского города Осорно: здесь были найдены стоянки древних людей, живших в период 14 000-14 700 гг. до нашей эры.
Во время очередной экспедиции в 2010 году студент обнаружил след, и ученые приступили к его изучению. Помимо возраста, требовалось установить, кто мог оставить этот отпечаток. Чтобы понять это, ученые провели девять экспериментов на различном типе почвы и с участием людей разного роста и веса. В результате удалось установить, что след принадлежал взрослому человеку массой около 70 килограммов, который, вероятно, относился к ихнотаксону Hominipes modernus, родственнику Homo Sapiens. Ихнотаксон – это такой таксон, который выявлен и изучен лишь на основе следов деятельности объекта, в первую очередь его отпечатков.
Методом радиоуглеродного датирования был определен возраст отпечатка: 15,6 тысячи лет. Таким образом он становится самым старым в Америке. До этого момента древнейшими считались следы, найденные в канадской провинции Британская Колумбия и оставленные около 13 тысяч лет назад.
Руководитель исследования Карен Морено добавляет, что рядом с древнейшим следом были обнаружены кости животных, в том числе несколько окаменелостей ископаемых слонов, фрагменты дерева и даже примитивные инструменты. По ее словам, к настоящему времени ученые собрали множество свидетельств присутствия человека на континенте, но находка 2010 года – первая старше 15 000 лет.
Посмотрите на древнего человека, завернутого в бересту.
Во время очередной экспедиции в 2010 году студент обнаружил след, и ученые приступили к его изучению. Помимо возраста, требовалось установить, кто мог оставить этот отпечаток. Чтобы понять это, ученые провели девять экспериментов на различном типе почвы и с участием людей разного роста и веса. В результате удалось установить, что след принадлежал взрослому человеку массой около 70 килограммов, который, вероятно, относился к ихнотаксону Hominipes modernus, родственнику Homo Sapiens. Ихнотаксон – это такой таксон, который выявлен и изучен лишь на основе следов деятельности объекта, в первую очередь его отпечатков.
Методом радиоуглеродного датирования был определен возраст отпечатка: 15,6 тысячи лет. Таким образом он становится самым старым в Америке. До этого момента древнейшими считались следы, найденные в канадской провинции Британская Колумбия и оставленные около 13 тысяч лет назад.
Руководитель исследования Карен Морено добавляет, что рядом с древнейшим следом были обнаружены кости животных, в том числе несколько окаменелостей ископаемых слонов, фрагменты дерева и даже примитивные инструменты. По ее словам, к настоящему времени ученые собрали множество свидетельств присутствия человека на континенте, но находка 2010 года – первая старше 15 000 лет.
Посмотрите на древнего человека, завернутого в бересту.