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Что посмотреть на ночном небе: астрономический прогноз на май
Майские Аквариды, рожденные знаменитой кометой Галлея — самое яркое событие звездного неба в ближайшие дни.
Анастасия Баринова
30 апреля 2019 в 11:26
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Май порадует наблюдателей майским звездным дождем η-Аквариды (Эта-Аквариды). Это один из самых продолжительных метеорных потоков: его активность начинается в апреле и продолжается до 28 мая.
Наблюдать метеоры Майских Акварид лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) вдали от городских огней, потому что в средних широтах в период активности их радиант виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Пик приходится на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям. Правда, это не самый большой показатель: в 2013 году было зафиксировано около 135 метеоров в час.
В мае на севере у горизонта располагается созвездие Персея, на северо-западе – Близнецы, на северо-востоке – Цефей и Кассиопея, а под ними вблизи горизонта – Пегас. В южной части неба расположен Волопас, рядом с ним – Северная Корона и Геркулес, ниже них – Змееносец, а вблизи горизонта – Скорпион. На юго-западе – созвездие Девы. В юго-восточной области высоко над горизонтом находится созвездие Лиры, а под ним Орел.
Солнце движется по созвездию Овна до 14 мая, а затем переходит в созвездие Тельца и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня быстро увеличивается от 15 часов 22 минут в начале месяца до 17 часов 07 минут в конце мая. С 22 мая и до 22 июля вечерние астрономические сумерки сливаются с утренними. Данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за май месяц возрастет с 49 до 56 градусов.
Ровно 70 лет назад, 1 мая 1949 года, Джерардом Койпером была открыта Нереида – третий по величине спутник Нептуна. Считается, что небесное тело было астероидом, захваченным Нептуном, или же объектом пояса Койпера. До настоящего времени Нереида остается одним из самых малоизученных спутников в Солнечной системе.
30 лет назад, 4 мая 1989 года, в США к Венере запущена станция «Магеллан» для первого подробного и полномасштабного картирования планеты. На ее вытянутую полярную орбиту аппарат вышел к августу 1990 года.
Узнайте, как планеты Солнечной системы получили свои имена.
Наблюдать метеоры Майских Акварид лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) вдали от городских огней, потому что в средних широтах в период активности их радиант виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Пик приходится на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям. Правда, это не самый большой показатель: в 2013 году было зафиксировано около 135 метеоров в час.
В мае на севере у горизонта располагается созвездие Персея, на северо-западе – Близнецы, на северо-востоке – Цефей и Кассиопея, а под ними вблизи горизонта – Пегас. В южной части неба расположен Волопас, рядом с ним – Северная Корона и Геркулес, ниже них – Змееносец, а вблизи горизонта – Скорпион. На юго-западе – созвездие Девы. В юго-восточной области высоко над горизонтом находится созвездие Лиры, а под ним Орел.
Солнце движется по созвездию Овна до 14 мая, а затем переходит в созвездие Тельца и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня быстро увеличивается от 15 часов 22 минут в начале месяца до 17 часов 07 минут в конце мая. С 22 мая и до 22 июля вечерние астрономические сумерки сливаются с утренними. Данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за май месяц возрастет с 49 до 56 градусов.
Ровно 70 лет назад, 1 мая 1949 года, Джерардом Койпером была открыта Нереида – третий по величине спутник Нептуна. Считается, что небесное тело было астероидом, захваченным Нептуном, или же объектом пояса Койпера. До настоящего времени Нереида остается одним из самых малоизученных спутников в Солнечной системе.
30 лет назад, 4 мая 1989 года, в США к Венере запущена станция «Магеллан» для первого подробного и полномасштабного картирования планеты. На ее вытянутую полярную орбиту аппарат вышел к августу 1990 года.
Узнайте, как планеты Солнечной системы получили свои имена.