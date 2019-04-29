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«Удивительная точность»: найдены древние останки казненного заключенного
Столь точно нанесенную рану ученые увидели впервые.
Анастасия Баринова
29 апреля 2019 в 09:13
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В 2002 году во время раскопок древнего города на острове Тасос археологи нашли некрополь эллинистического периода – с IV по I века до нашей эры. Среди останков десятков людей был мужчина с круглым отверстием посредине груди.
Первое предположение о врожденном дефекте (около 3% людей имеют так называемое грудинное отверстие) было отвергнуто: ученые установили, что дыра имеет искусственное происхождение. При этом человек был не просто пронзен копьем в бою: рана располагалась идеально по центру и была нанесена с близкого расстояния опытной рукой. Мужчина при этом был обездвижен.
Профессор антропологии Анагностис Агеларакис говорит, что за 40 лет работы никогда не видел ничего подобного. По его словам, копье проникло в кость, создавая точный угол в 90 градусов по отношению к грудине. Само отверстие имеет размер 1,5 на 1,1 см, и судя по месту и силе удара, жертва прожила не больше минуты.
Эксперты подтвердили свою теорию экспериментально, сделав копии оружия из бронзового сплава. Вероятнее всего, человек был казнен.
Исследования показали, что покойному было около 50 лет. Незадолго до смерти его рацион был очень скудным, что позволяет предположить о заключении в тюрьме. Он также был похоронен в стороне от остальных людей в некрополе, и это тоже подтверждает версию о казни.
Узнайте о необычной находке археологов в Египте.
Первое предположение о врожденном дефекте (около 3% людей имеют так называемое грудинное отверстие) было отвергнуто: ученые установили, что дыра имеет искусственное происхождение. При этом человек был не просто пронзен копьем в бою: рана располагалась идеально по центру и была нанесена с близкого расстояния опытной рукой. Мужчина при этом был обездвижен.
Профессор антропологии Анагностис Агеларакис говорит, что за 40 лет работы никогда не видел ничего подобного. По его словам, копье проникло в кость, создавая точный угол в 90 градусов по отношению к грудине. Само отверстие имеет размер 1,5 на 1,1 см, и судя по месту и силе удара, жертва прожила не больше минуты.
Эксперты подтвердили свою теорию экспериментально, сделав копии оружия из бронзового сплава. Вероятнее всего, человек был казнен.
Исследования показали, что покойному было около 50 лет. Незадолго до смерти его рацион был очень скудным, что позволяет предположить о заключении в тюрьме. Он также был похоронен в стороне от остальных людей в некрополе, и это тоже подтверждает версию о казни.
Узнайте о необычной находке археологов в Египте.