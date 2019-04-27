  • В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
    Исследовательская яхта Tara, на которой и проходила экспедиция Фото: taraexpeditions / Instagram
  • В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
    В Арктике на яхте (даже исследовательской) временами приходится непросто Фото: taraexpeditions / Instagram
Наука

В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов

Ранее ученым было известно о 15 тысячах
National Geographic Россия
27 апреля 2019 в 09:01
Данные о новых вирусах поступили по итогам экспедиции Tara Oceans. Для анализа были взяты несколько тысяч проб воды из разных участков Мирового океана. Особый акцент был сделан на водах Северного Ледовитого океана.

Изучением проб занимались наземные лаборатории, в частности, Европейская лаборатория молекулярной биологии. В результате были обнаружены 195 728 ранее не известных вирусных популяций.

На основе полученных данных было сделано предположение, что Мировой океан можно разделить на пять зон (включая два удаленных арктических региона). В каждой из них действуют свои закономерности, по которым живут вирусы, присущие конкретной зоне. Исходя из этого, перед учеными встала новая глобальная задача – понять, как именно работают эти закономерности, и использовать полученные знания при дальнейших попытках человека углубиться в экосистему Мирового океана.

С полным текстом исследования можно ознакомиться в публикации журнала Cell (английский язык).

Тоже интересно

У берегов Карского моря лежит неизвестная немецкая субмарина

Обсудить
СМИ2
В Солнечной системе обнаружен странный объект (видео)
В Солнечной системе обнаружен странный объект (видео)
Тоже интересно
Самое высокое в мире колесо обозрения откроется в 2020 году
Самое высокое в мире колесо обозрения откроется в 2020 году
Едем в ЮАР на подводное сафари!
Едем в ЮАР на подводное сафари!