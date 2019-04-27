В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
Изучением проб занимались наземные лаборатории, в частности, Европейская лаборатория молекулярной биологии. В результате были обнаружены 195 728 ранее не известных вирусных популяций.
На основе полученных данных было сделано предположение, что Мировой океан можно разделить на пять зон (включая два удаленных арктических региона). В каждой из них действуют свои закономерности, по которым живут вирусы, присущие конкретной зоне. Исходя из этого, перед учеными встала новая глобальная задача – понять, как именно работают эти закономерности, и использовать полученные знания при дальнейших попытках человека углубиться в экосистему Мирового океана.
С полным текстом исследования можно ознакомиться в публикации журнала Cell (английский язык).