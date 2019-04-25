  • Ископаемый краб может изменить представления об эволюции семейства
    Фото: Javier Luque/Yale University
  • Ископаемый краб может изменить представления об эволюции семейства
    Фото: Javier Luque/Yale University
  • Ископаемый краб может изменить представления об эволюции семейства
    Фото: Javier Luque/Yale University
Наука

Ископаемый краб может изменить представления об эволюции семейства

Американские ученые нашли новое семейство крабов, живших около 90 миллионов лет назад.
Анастасия Баринова
25 апреля 2019 в 15:36
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Специалисты Йельского университета изучали ископаемые останки, ранее найденные в скальных образованиях Колумбии и США. Среди окаменелостей были и известные науке виды, такие как креветки (лат. Caridea), и совершенно новые животные. По результатам исследования было открыто новое семейство десятиногих ракообразных, живших в середине мелового периода.
Семейство получило имя Callichimaeridae, в честь мифологической химеры: существа, сочетающего в себе признаки нескольких животных. Входящий в семейство новый род и вид назван Callichimaera perplexa («озадачивающие прекрасные химеры»).
«Callichimaera perplexa уникальные и странные, это «утконосы в мире крабов». Обычно мы думаем об этих членистоногих как о крупных животных с широкими панцирями, сильными клешням, маленькими глазами на длинных выростах и маленьким хвостом, спрятанным под телом. Наша находка бросает вызов всем этим представлениям, заставляя пересмотреть базовые знания о крабах», – Хавьер Луке (Javier Luque), ведущий автор исследования. 
Сравнение с утконосом не случайно: те являются редким примером представителей одной из самых ранних ветвей млекопитающих. Ископаемые утконосы напоминали современных, но были меньше по размерам.
  • Ископаемый краб может изменить представления об эволюции семейства
    Фото: Daniel Ocampo R., Vencejo Films/yale.edu

Крошечные членистоногие размером до 1,6 см в длину и 1 см в ширину имели лопастевидные конечности, хорошо приспособленные для плавания. Однако на тот момент, около 90–95 млн. лет назад, ископаемые крабы такими конечностями не обладали, зато ранее они встречались у морских скорпионов (лат. Eurypterida), вымерших около 250 миллионов лет назад.
  • Ископаемый краб может изменить представления об эволюции семейства
    Фото: Elissa Martin/Yale Peabody Museum of Natural History

Кроме того, у «озадачивающей химеры» были огромные шаровидные глаза и две небольшие антенны. Животные с выраженным половым диморфизмом одновременно напоминали и взрослых особей, и личинок. Это говорит о том, что древние крабы сохраняли некоторые черты личинок во взрослой стадии, вероятно, считая их полезными. Это явление называется гетерохрония (разновременность развития органов у животных) и изучается как один из основных эволюционных процессов преобразования животных и растений под влиянием изменяющихся условий жизни.

Посмотрите на ископаемых раков с огромными глазами.

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