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Как чувствует себя астронавт, вернувшийся на Землю после шести месяцев на МКС: видео
Тело человека не приспособлено к невесомости, поэтому у людей, которые провели в ней долго время, могут возникнуть некоторые сложности с привыканием к гравитации.
Анастасия Баринова
25 апреля 2019 в 16:28
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На Международной космической станции все объекты находятся в невесомости: состоянии, в котором отсутствует сила взаимодействия с опорой, возникающая в связи с гравитационным притяжением. Если миссия астронавта длится недолго, по возвращении на Землю особых последствий он не ощутит, но после продолжительной работы на борту МКС с телом происходит ряд изменений. Одно из наиболее заметных – атрофия мышц, и людям, снова оказавшимся в условиях гравитации, приходится заново учиться ходить. Также может возникнуть сильное головокружение из-за того, что тело человека привыкает по-иному регулировать чувство равновесия.
Об этом рассказал американский астронавт Эндрю Фьюстел (Andrew Feustel), который в 2018 году провел на МКС 196 дней. Видео показывает, как он спотыкается, нерешительно пытаясь пройти несколько шагов по прямой линии с закрытыми глазами.
Отмечая, как сложно было возвращать нормальную походку, астронавт надеется, что следующие команды астронавтов будут чувствовать себя намного лучше.
В настоящее время на МКС установлен специальный тренажер, возвращающий людей в условия гравитации. Астронавты тренируются на нем не менее двух часов в день, что позволяет минимизировать проблемы, с которыми столкнулся Фьюстел. Но это лишь частичное решение: для того, чтобы полностью побороть все эффекты, возникающие с телом человека в космосе, иногда уходит до четырех лет.
Об этом рассказал американский астронавт Эндрю Фьюстел (Andrew Feustel), который в 2018 году провел на МКС 196 дней. Видео показывает, как он спотыкается, нерешительно пытаясь пройти несколько шагов по прямой линии с закрытыми глазами.
Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh— A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) 20 декабря 2018 г.
Отмечая, как сложно было возвращать нормальную походку, астронавт надеется, что следующие команды астронавтов будут чувствовать себя намного лучше.
В настоящее время на МКС установлен специальный тренажер, возвращающий людей в условия гравитации. Астронавты тренируются на нем не менее двух часов в день, что позволяет минимизировать проблемы, с которыми столкнулся Фьюстел. Но это лишь частичное решение: для того, чтобы полностью побороть все эффекты, возникающие с телом человека в космосе, иногда уходит до четырех лет.