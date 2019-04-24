  • Как японская станция готовилась «расстрелять» астероид: видео
    Фото: JAXA
  • Как японская станция готовилась «расстрелять» астероид: видео
    Фото: Go Miyazaki/Wikipedia
Наука

Как японская станция готовилась «расстрелять» астероид: видео

Новое видео демонстрирует события «глазами» самой станции.
Анастасия Баринова
24 апреля 2019 в 14:57
3 декабря 2014 года в космос была отправлена автоматическая станция Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса-2». Ее предшественник в 2003-2010 годах изучал околоземный астероид S-класса (25143) Итокава, а вторая «Хаябуса» сосредоточилась на исследовании околоземного астероида 162173 Ryugu.

В то время как Итокава относится к силикатным астероидам, Рюгу представляет самый распространенный класс бороздящих космос объектов – это углеродный астероид. Поверхностный слой Итокавы состоит из крохотных частиц размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Для изучения состава поверхности Рюгу станция выстрелила в него с 500-метрового расстояния. Пятиграммовая пуля влетела в грунт на скорости 300 метров в секунду, и поднявшиеся частицы должны были попасть в специальный контейнер.

А теперь JAXA выпустило видео со стороны самой станции за секунду до «бомбардировки». Это позволяет детально разглядеть поверхность небесного тела.

Пройдет еще два года – и пробы окажутся лаборатории: к декабрю 2020 станция должна доставить их на родную планету.

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СМИ2
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