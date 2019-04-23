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В теле человека найдена кость, считавшаяся утраченной
Считается, что человеческий скелет содержит 206 костей. Найдена 207-я.
Анастасия Баринова
23 апреля 2019 в 14:29
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У каждого человека есть несколько сесамовидных костей (лат. Sesamum). Они находятся там, где сухожилия перекидываются через суставы (например, в области запястья, коленного сустава или стопы), обеспечивая защиту сухожилий и увеличивая плечо силы.
Одна из таких костей называется фабелла (лат. Fabella, «маленькая фасоль»). Она скрывается в сухожилии икроножной мышцы с задней стороны колена. У ископаемых видов обезьян фабелла поддерживала коленную чашечку и увеличивала механическую силу мышц, но у человека она считалась почти утраченной в ходе эволюции. Однако детальное исследование показало, что фабелла сохранилась у значительно большего числа людей.
Специалисты Имперского колледжа Лондона нашли самые ранние записи о проблемах с коленями, относящиеся к 1875 году. В ходе тех исследований медики обнаружили наличие фабеллы у 17,9% пациентов. Но функция кости оставалось неизвестной: ее никто не изучал. Даже найденная, она рассматривалась как исключение из правила.
Подняв медицинские архивы 27 стран за 150-летний период, ученые отсортировали 21 тысячу диагнозов, связанных с коленными суставами, и оказалось, что фабелла встречается гораздо чаще и уже не может быть исключением. Если в 1918 году фабеллы присутствовали у 11,2% людей, то к 2018-му – уже у 39%, то есть распространение увеличилось в 3,5 раза.
Пока никто не знает, почему «утраченная» кость возвращается в тело человека. Известно, что сесамовидные кости растут в ответ на механические воздействия. Сегодня средний человек лучше питается; он выше и тяжелее своих предков. Это привело к эволюционному развитию более длинных голеней и крупных икроножных мышц. В результате увеличилось давление на колени, и ответом организма могло бы быть восстановление «защитной» кости. Однако ведущий автор исследования, доктор Майкл Бертом (Michael Berthaume) не готов точно сказать, зачем нужна фабелла. Подобно другим сесамовидным костям, она может уменьшать трение в сухожилиях, перенаправляя мышечные силы. Но также она может быть своеобразным аналогом аппендикса: очевидной функции у фабеллы нет, но ее воспаление приносит острую боль и другие проблемы.
На следующем этапе исследования медики планируют выяснить, у кого именно присутствует фабелла: необходимо провести анализ в различных точках планеты среди людей разных возрастов, расы и пола. Все это поможет лечить пациентов с проблемами коленей.
Посмотрите, как менялось лицо человека в процессе эволюции.
Одна из таких костей называется фабелла (лат. Fabella, «маленькая фасоль»). Она скрывается в сухожилии икроножной мышцы с задней стороны колена. У ископаемых видов обезьян фабелла поддерживала коленную чашечку и увеличивала механическую силу мышц, но у человека она считалась почти утраченной в ходе эволюции. Однако детальное исследование показало, что фабелла сохранилась у значительно большего числа людей.
Специалисты Имперского колледжа Лондона нашли самые ранние записи о проблемах с коленями, относящиеся к 1875 году. В ходе тех исследований медики обнаружили наличие фабеллы у 17,9% пациентов. Но функция кости оставалось неизвестной: ее никто не изучал. Даже найденная, она рассматривалась как исключение из правила.
Подняв медицинские архивы 27 стран за 150-летний период, ученые отсортировали 21 тысячу диагнозов, связанных с коленными суставами, и оказалось, что фабелла встречается гораздо чаще и уже не может быть исключением. Если в 1918 году фабеллы присутствовали у 11,2% людей, то к 2018-му – уже у 39%, то есть распространение увеличилось в 3,5 раза.
Пока никто не знает, почему «утраченная» кость возвращается в тело человека. Известно, что сесамовидные кости растут в ответ на механические воздействия. Сегодня средний человек лучше питается; он выше и тяжелее своих предков. Это привело к эволюционному развитию более длинных голеней и крупных икроножных мышц. В результате увеличилось давление на колени, и ответом организма могло бы быть восстановление «защитной» кости. Однако ведущий автор исследования, доктор Майкл Бертом (Michael Berthaume) не готов точно сказать, зачем нужна фабелла. Подобно другим сесамовидным костям, она может уменьшать трение в сухожилиях, перенаправляя мышечные силы. Но также она может быть своеобразным аналогом аппендикса: очевидной функции у фабеллы нет, но ее воспаление приносит острую боль и другие проблемы.
На следующем этапе исследования медики планируют выяснить, у кого именно присутствует фабелла: необходимо провести анализ в различных точках планеты среди людей разных возрастов, расы и пола. Все это поможет лечить пациентов с проблемами коленей.
Посмотрите, как менялось лицо человека в процессе эволюции.