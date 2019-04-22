  • Удивительный «воздушный шар» со дна океана: видео
    Фото: The Five Deeps Expedition
  • Удивительный «воздушный шар» со дна океана: видео
    Фото: The Five Deeps Expedition
  • Удивительный «воздушный шар» со дна океана: видео
    Фото: The Five Deeps Expedition
Наука

Удивительный «воздушный шар» со дна океана: видео

В самой глубокой точке восточной части Индийского океана найдено не известное науке существо.
Анастасия Баринова
22 апреля 2019 в 14:48
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Международная группа ученых и операторов снимает в эти дни научно-популярный фильм о подводных обитателях. Работая в Индийском океане, участники экспедиции Five Deeps отправили аппаратуру в одну из его глубочайших точек, Зондский жёлоб. Это впадина, которая простирается на 4-5 тысяч километров, начинаясь от материкового склона Мьянмы в направлении Явы. Максимальная глубина составляет 7729 метров.

По словам исследователей, Индийский океан – самый «населенный» из числа всех мировых океанов, но исследован он мало. Недавняя встреча – удивительное «желатиновое» существо, похожее на воздушный шар – подтверждает это мнение.
«Воздушный шар» напоминает встреченную 20 лет назад в акватории Японии асцидию (лат. Ascidiacea), но лишь отчасти: у той «нити» спускались с верхней части желеобразного тела. Между тем класс асцидий насчитывает 2000 видов, и руководитель экспедиции Алан Джеймисон (Alan Jamieson) не исключает, что найден их новый вид: до настоящего времени не существует никаких записей о живых организмах, населяющих глубины более 6500 метров в Индийском океане.

Асцидии на стадии личинки асцидии свободно плавают в воде. После нескольких дней странствий они находят подходящее место и становятся оседлыми, прикрепляясь к поверхности. Так, вероятно, произошло и с «воздушным шариком»: для жизни он выбрал сейсмически активную зону и «нить-нога» удерживает его «дома». При этом ее длина позволяет существу подниматься на метр выше дна.

Следующая остановка The Five Deeps Expedition произойдет в районе Марианской впадины. Она изучена лучше: оттуда даже ведутся видеотрансляции.

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