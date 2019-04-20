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Как выглядели собаки древних шотландцев
Исследователи создали трехмерную реконструкцию морды собаки, жившей примерно 4 500 лет назад в Шотландии. Реконструкцию сделали на основе черепа, найденного при раскопках неолитического погребения на Оркнейских островах.
Древняя собака была размером с крупную колли и чем-то напоминала европейского серого волка, пишет LiveScience. Реконструкция поможет раскрыть данные не только об обрядных практиках и символическом значении собак на Оркнейских островах в эпоху позднего неолита, но также и о внешности одомашненных собак в третьем тысячелетии до нашей эры.
В те времена, согласно ученым, одомашненные собаки имели более выступающую переднюю часть головы, более короткую, чем у волков, морду и, соответственно, более тесно расположенные зубы. Кроме того, ученые полагают, что, по сравнению с волками, у таких собак были более висячие уши, менее крупный мозг, менее длинный хвост и более легкая пятнистая шерсть.
Останки древних собак были найдены в неолитическом погребении в Шотландии еще в 1901 году, однако только сейчас специалисты смогли создать реалистичную реконструкцию. Один из найденных черепов специалисты изучили при помощи КТ-сканера, благодаря чему смогли получить достаточно информации для печати 3D-модели, с которой затем работал художник.