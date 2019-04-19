  • Зубами щёлк: обнаружены останки нового вида древних хищников
    Фото: Mauricio Anton
  • Зубами щёлк: обнаружены останки нового вида древних хищников
    Фото: Matthew Borths
Наука

Зубами щёлк: обнаружены останки нового вида древних хищников

В музейном архиве Кении обнаружен скелет хищного млекопитающего, которого отнесли к новому виду.
Анастасия Баринова
19 апреля 2019 в 16:16
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Около 22 миллионов лет назад на территории современной Кении жил грозный плотоядный зверь. Он весил около 1500 кг, в длину достигал 2,4 метров, высота в холке составляла около 1,2 метра. Размеры хищника вполне сопоставимы с размерами белого медведя – самого крупного наземного хищника наших дней, имеющего массу до тонны, высоту 1,5 метра и длину около 3 метров.

Открытие сделали палеонтологи из университета Огайо, изучая окаменелости из запасников Национального музея Найроби. Они были найдены еще в 1981 году на юго-западе Кении. В задачу той экспедиции входил поиск останков человекообразных приматов, и все находки, которые не соответствовали задаче, откладывались в музейные архивы.

Среди сохранившихся частей оказались челюсть с клыками и резцами, а также плечевая, лучевая, локтевая и пяточная кости. Причем зубы древнего хищника оказались поистине огромными: обычные моляры достигали 6 сантиметров в длину, а клыки – все 10. «Почти с банан размером!», – удивленно отметил палеонтолог, специализирующийся на хищниках, Мэтт Бортс (Matt Borths).

Вид был назван Simbakubwa kutokaafrika. «Симба» на суахили означает «лев», «кубва» – «большой», «кутокаафрика» – «из Африки». Зверь и впрямь выполнял в древности роль львов в африканской экосистеме, являясь практически единственным видом плотоядных в том регионе. Но в то время, как у современных львов есть всего две пары хищных зубов, служащих для разрезания мяса жертвы – по одной паре на каждой стороне челюсти, то у новоявленного древнего животного их оказалось целых шесть пар! Это делает хищника устрашающим врагом практически для любых животных того времени. 

На самом деле останки найденного зверя отношения ко львам не имеют – Simbakubwa kutokaafrika является древнейшим представителем вымершей группы млекопитающих гиенодонты. Имя дано из-за сходства их зубов с гиенами, хотя группы также не связаны между собой.

Ученые считают, что Simbakubwa kutokaafrika охотились на хоботных или носорогов и в свое время доминировали среди других хищников. Но изменения окружающей среды, исчезновения мамонтов и других видов животных, а также высокая конкуренция оставили их без пищи, и около 15-18 миллионов лет назад все гиенодонты вымерли.

Посмотрите на ископаемого хищника с 50 ногами.

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