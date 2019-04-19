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В Египте найдены ярко раскрашенные гробницы: видео
Спустя тысячи лет погребальные комплексы не утратили свои яркие краски.
Анастасия Баринова
19 апреля 2019 в 09:45
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Египетское министерство по делам древностей рассказало о двух феноменальных находках, сделанных за последнее время. В конце прошлого года неподалеку от города Сохаг была обнаружена гробница возрастом более двух тысяч лет. На погребальный комплекс ученых «навели» охотники за древними артефактами, которые проводили там незаконные раскопки. Злоумышленников задержали, а специалисты приступили к изучению погребального комплекса.
Гробница принадлежала высокопоставленному вельможе по имени Туту и его жене, жившим в эпоху Птолемеев. Мумифицировано было только тело мужчины; где похоронена его жена – неизвестно. Однако глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири назвал гробницу одной из самых интересных находок: она сохранила яркие краски, и, кроме того, в ней было ритуально захоронено более 50 мумий мышей, кошек и птиц – таких как ибисы, соколы и орлы. Еще одно животное, землеройка, в древнем Египте символизировало слепящее Солнце.
Другая гробница, из Саккары, значительно старше: ей свыше 4000 лет; она была возведена во времена фараона Джедкары Исеси. Здесь в известняковом саркофаге находилась мумия высокопоставленного чиновника по имени Хуви, рядом лежало множество артефактов, а стены, как и в случае гробницы в Сохаге, сверкали «свежими» красками.
В гробницу ведет небольшой коридор, украшенный фресками «королевских» цветов и рисунков: это встречается только в случаях захоронения царственных особ и приближенных к ним людей. О фараоне Джедкаре Исеси известно не очень много, и обнаружение гробницы человека из его окружения позволяет больше узнать о том времени.
Расшифровка рисунков продолжается, но ученые уже нашли в южной части погребального комплекса изображение самого Хуви. Он сидит за столом с подношениями, список которых приведен на восточной стене.
Посмотрите, как выглядело захоронение жрицы из Саккары.
Гробница принадлежала высокопоставленному вельможе по имени Туту и его жене, жившим в эпоху Птолемеев. Мумифицировано было только тело мужчины; где похоронена его жена – неизвестно. Однако глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири назвал гробницу одной из самых интересных находок: она сохранила яркие краски, и, кроме того, в ней было ритуально захоронено более 50 мумий мышей, кошек и птиц – таких как ибисы, соколы и орлы. Еще одно животное, землеройка, в древнем Египте символизировало слепящее Солнце.
Другая гробница, из Саккары, значительно старше: ей свыше 4000 лет; она была возведена во времена фараона Джедкары Исеси. Здесь в известняковом саркофаге находилась мумия высокопоставленного чиновника по имени Хуви, рядом лежало множество артефактов, а стены, как и в случае гробницы в Сохаге, сверкали «свежими» красками.
В гробницу ведет небольшой коридор, украшенный фресками «королевских» цветов и рисунков: это встречается только в случаях захоронения царственных особ и приближенных к ним людей. О фараоне Джедкаре Исеси известно не очень много, и обнаружение гробницы человека из его окружения позволяет больше узнать о том времени.
Расшифровка рисунков продолжается, но ученые уже нашли в южной части погребального комплекса изображение самого Хуви. Он сидит за столом с подношениями, список которых приведен на восточной стене.
Minister of Antiquities with 52 foreign ambassadors, cultural attachés, & well-known Egyptian actress Yosra, to inspect a newly discovered tomb of a dignitary from the reign of king Djedkare. #egypt #archaeology #media #news #saqqara #necropolis #ancientegypt #egyptology pic.twitter.com/tvWamPwFTW— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 13 апреля 2019 г.
Посмотрите, как выглядело захоронение жрицы из Саккары.