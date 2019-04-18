279
0
Ученым удалось частично оживить мозг умершей свиньи — и это сенсация
Как правило, нейроны начинают гибнуть уже спустя несколько минут кислородного голодания.
Анастасия Баринова
18 апреля 2019 в 20:13
Команда нейрофизиологов Йельского университета смогла «оживить» мозг свиньи спустя четыре часа после смерти животного. Это огромный прорыв в медицине и науке: в настоящее время реанимационные мероприятия прекращаются через несколько минут после остановки сердца, поскольку к этому времени нежизнеспособными оказываются нейроны, лишенные кислорода.
Для экспериментов были взяты останки свиней, полученные на мясобойне. Университет договорился о получении около 300 отсеченных голов, и затем начались опыты с мозгом.
Большая часть материала уже не проявляла никакой электрической активности: это считается признаком отсутствия сознания и гибелью. Но рассматривая нейроны по отдельности, ученые обнаружили слабую деятельность – это можно сравнить с «серой зоной» между жизнью и смертью. 32 наиболее активных с этой точки зрения мозга были помещены в аппарат BrainEx – систему, моделирующую работу организма. Аппарат прокачивает синтетический заменитель крови, доставляя клеткам кислород, глюкозу и другие необходимые вещества.
От момента забоя животного до подключения к BrainEx прошло четыре часа, а еще через шесть часов клетки «ожили»: их активность ничем не отличалась от нормальной. Они самостоятельно потребляли кислород и сахар, выделяя углекислый газ – то есть процесс метаболизма запустился снова. Исследование под микроскопом показало, что нейроны высших отделов, гиппокампа и передней коры полушарий, выглядят здоровыми.
Авторы исследования подчеркивают, что говорить о возвращении мозгу сознания еще рано: скоординированной активности эти мозг пока не проявил. Однако даже возможность вернуть отдельным клеткам умение передавать сигнал спустя десять часов после смерти является большим достижением. На основе этого можно искать новые пути реанимации и пересматривать ее допустимые сроки.
Для экспериментов были взяты останки свиней, полученные на мясобойне. Университет договорился о получении около 300 отсеченных голов, и затем начались опыты с мозгом.
Большая часть материала уже не проявляла никакой электрической активности: это считается признаком отсутствия сознания и гибелью. Но рассматривая нейроны по отдельности, ученые обнаружили слабую деятельность – это можно сравнить с «серой зоной» между жизнью и смертью. 32 наиболее активных с этой точки зрения мозга были помещены в аппарат BrainEx – систему, моделирующую работу организма. Аппарат прокачивает синтетический заменитель крови, доставляя клеткам кислород, глюкозу и другие необходимые вещества.
От момента забоя животного до подключения к BrainEx прошло четыре часа, а еще через шесть часов клетки «ожили»: их активность ничем не отличалась от нормальной. Они самостоятельно потребляли кислород и сахар, выделяя углекислый газ – то есть процесс метаболизма запустился снова. Исследование под микроскопом показало, что нейроны высших отделов, гиппокампа и передней коры полушарий, выглядят здоровыми.
Авторы исследования подчеркивают, что говорить о возвращении мозгу сознания еще рано: скоординированной активности эти мозг пока не проявил. Однако даже возможность вернуть отдельным клеткам умение передавать сигнал спустя десять часов после смерти является большим достижением. На основе этого можно искать новые пути реанимации и пересматривать ее допустимые сроки.
«Гибель клеток мозга происходит позднее, чем мы считали ранее. Теперь мы видим, что это постепенный, поэтапный процесс», – соавтор исследования, профессор нейробиологии Ненад Сестан (Nenad Sestan).Кроме того, результаты эксперимента расширяют возможности для исследования болезни Альцгеймера и других поражений мозга. Узнайте о почему умирающие видят свет в конце туннеля.