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«Светло как днем»: над США снова пролетел огромный метеор
Яркий след на небе был заметен в десятке штатов.
Анастасия Баринова
18 апреля 2019 в 15:58
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Во вторник над США пролетел необыкновенно яркий метеор. Его сине-зеленый след был виден по всему восточному побережью.
Американское метеорное общество (The American Meteor Society, AMS) получило 325 сообщений. Люди характеризовали «небесного гостя» как огромный светящийся шар, похожий на шаровую молнию. На мгновение «вечером стало светло как днем».
Эксперты NASA классифицируют метеор как болид или даже суперболид: его яркость превышает 4,7 звездной величины, то есть он ярче, чем планета Венера. Объединив данные очевидцев, ученые говорят, что в земную атмосферу он вошел над штатом Нью-Джерси, в 90 километрах от береговой линии, и закончил свой путь над Виргинией. Феноменальная яркость позволила наблюдать его на огромной территории, от Южной Каролины до Нью-Гэмпшира.
Don't worry, if you live along the East Coast and saw a bright blue/green light streaking across the sky last night; you're not crazy. #GOESEast's Geostationary Lightning Mapper saw the #meteor too! More imagery: https://t.co/1vd48CRq4K pic.twitter.com/Ry0Ntpz2EE— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 17 апреля 2019 г.
Американское метеорное общество (The American Meteor Society, AMS) получило 325 сообщений. Люди характеризовали «небесного гостя» как огромный светящийся шар, похожий на шаровую молнию. На мгновение «вечером стало светло как днем».
Meteor captured by my camera over the Chesapeake Bay/ mouth of the Potomac in the Northern Neck of Virginia. #meteor @capitalweather @WTOP @wusa9 @nbcwashington pic.twitter.com/BPePFwDXe5— jimdurrett (@jimdurrett) 17 апреля 2019 г.
Эксперты NASA классифицируют метеор как болид или даже суперболид: его яркость превышает 4,7 звездной величины, то есть он ярче, чем планета Венера. Объединив данные очевидцев, ученые говорят, что в земную атмосферу он вошел над штатом Нью-Джерси, в 90 километрах от береговой линии, и закончил свой путь над Виргинией. Феноменальная яркость позволила наблюдать его на огромной территории, от Южной Каролины до Нью-Гэмпшира.
«Это была одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел. Вероятно, мне больше так не повезет, но теперь я «подсел» и буду ждать метеоры каждую ночь!», – житель Виргинии.В сутки на Землю падает 5-6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год. Большинство из них остается незамеченными, но совсем недавно в США видели столь же яркое небесное тело.