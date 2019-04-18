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В пустыне Гоби обнаружили останки динозавра нового вида
Возраст находки оценивается в 90−100 миллионов лет.
Древнейшие известные представители данной клады жили примерно 125 млн лет назад; предполагается, что изначально гадрозавриды обитали на территории современной Азии, а оттуда мигрировали на другие континенты.
Gobihadros mongoliensis, названный так в честь места его обнаружения (пустыня Гоби находится в Монголии), в длину составлял примерно три метра и передвигался на четырех ногах.Полное исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.