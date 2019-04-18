Наука

В пустыне Гоби обнаружили останки динозавра нового вида

Возраст находки оценивается в 90−100 миллионов лет.
Популярная Механика
18 апреля 2019 в 13:36
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  • В пустыне Гоби обнаружили останки динозавра нового вида
    Фото: Tsogtbaatar et al. / PLoS ONE, 2019
Динозавр получил название Gobihadros mongoliensis. Он относится к гадрозавридам — кладе, включающей семейство гадрозавров, «утконосых» динозавров и их ближайших родственников.

Древнейшие известные представители данной клады жили примерно 125 млн лет назад; предполагается, что изначально гадрозавриды обитали на территории современной Азии, а оттуда мигрировали на другие континенты.

Gobihadros mongoliensis, названный так в честь места его обнаружения (пустыня Гоби находится в Монголии), в длину составлял примерно три метра и передвигался на четырех ногах.

Полное исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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