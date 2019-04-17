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Чем объяснить изменения лица в процессе эволюции? Новое исследование
Новое исследование дополняет наши знания об эволюции человека.
Анастасия Баринова
17 апреля 2019 в 18:14
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Лица, которые мы ежедневно видим перед собой, имеют уникальные отличительные черты, позволяющие нам идентифицировать и узнавать друг друга. Ученые из Университета штата Аризона вместе с коллегами из других научных учреждений рассмотрели эволюционный путь, в результате которого сформировалось человеческое лицо в его современном облике.
Биологический вид Человек разумный (лат. Homo sapiens) относится к роду Люди (Homo) из семейства гоминид и происходит от австралопитеков, отделившись примерно 2,8 млн. лет назад.
C родом Люди австралопитеков сближает слабое развитие челюстей, отсутствие крупных выступающих клыков, хватательная кисть с развитым большим пальцем, опорная стопа и строение таза, приспособленное для прямохождения. Головной мозг у австралопитеков относительно крупный (530 см³), но по строению он ближе к мозгу современных человекообразных обезьян.
Самый древний представитель рода Homo – Homo habilis, или человек умелый. Масса головного мозга этого гоминида составляла 650 граммов, объем – до 700 см³, что намного больше, чем у типичных австралопитеков. Более примитивная затылочная доля мозга у человека умелого уменьшена в пользу прогрессивных долей – лобной, теменной и височной. Череп, в отличие от австралопитеков, расширен в подглазничной и теменно-затылочной областях, а зубы – мельче.
После того, как из охотников-собирателей люди превратились в земледельцев, их образ жизни стал менее активным, добывать пищу стало проще, и она легче пережевывалась. Это привело к перераспределению пропорций лица: использование мозга для изобретения новых технологий стало важнее жевательных функций. Однако только этим эволюция лица не объясняется.
Сравнив все изменения, которые происходили с черепом и, соответственно, лицом человека за минувшие 4,5 миллиона лет, исследователи настаивают на важной роли социальных связей. Они предлагают рассматривать облик современников как результат комбинации всех аспектов: не только биомеханических, но также психологических и социальных.
В качестве примера приводятся огромные надбровные дуги и крупные челюсти у вымерших представителей Homo, которые сохранились у современных обезьян. В их мире это возможность показать свое доминирование и символ агрессии. Напротив, более поздний человек, оценив все плюсы, которые дает сотрудничество, научился сдерживать свою агрессию. Вместо этого он сконцентрировался на умении подавать невербальные мирные сигналы, и соответствующее строение лица стало важным инструментом для достижения этой задачи.
Посмотрите, как изменилось лицо человека в процессе эволюции.
Биологический вид Человек разумный (лат. Homo sapiens) относится к роду Люди (Homo) из семейства гоминид и происходит от австралопитеков, отделившись примерно 2,8 млн. лет назад.
C родом Люди австралопитеков сближает слабое развитие челюстей, отсутствие крупных выступающих клыков, хватательная кисть с развитым большим пальцем, опорная стопа и строение таза, приспособленное для прямохождения. Головной мозг у австралопитеков относительно крупный (530 см³), но по строению он ближе к мозгу современных человекообразных обезьян.
Самый древний представитель рода Homo – Homo habilis, или человек умелый. Масса головного мозга этого гоминида составляла 650 граммов, объем – до 700 см³, что намного больше, чем у типичных австралопитеков. Более примитивная затылочная доля мозга у человека умелого уменьшена в пользу прогрессивных долей – лобной, теменной и височной. Череп, в отличие от австралопитеков, расширен в подглазничной и теменно-затылочной областях, а зубы – мельче.
После того, как из охотников-собирателей люди превратились в земледельцев, их образ жизни стал менее активным, добывать пищу стало проще, и она легче пережевывалась. Это привело к перераспределению пропорций лица: использование мозга для изобретения новых технологий стало важнее жевательных функций. Однако только этим эволюция лица не объясняется.
«Сейчас мы можем задействовать лицо для отображения 20 разных категорий эмоций посредством сжатия или расслабления мышц. Мы знаем, что питание, респираторная физиология, климат и другие факторы сыграли важную роль в развитии современного человеческого лица, но интерпретация его эволюции только в этих рамках была бы сильным упрощением», – Пол О’Хиггинс, профессор кафедры археологии Нью-Йоркского университета.
Сравнив все изменения, которые происходили с черепом и, соответственно, лицом человека за минувшие 4,5 миллиона лет, исследователи настаивают на важной роли социальных связей. Они предлагают рассматривать облик современников как результат комбинации всех аспектов: не только биомеханических, но также психологических и социальных.
В качестве примера приводятся огромные надбровные дуги и крупные челюсти у вымерших представителей Homo, которые сохранились у современных обезьян. В их мире это возможность показать свое доминирование и символ агрессии. Напротив, более поздний человек, оценив все плюсы, которые дает сотрудничество, научился сдерживать свою агрессию. Вместо этого он сконцентрировался на умении подавать невербальные мирные сигналы, и соответствующее строение лица стало важным инструментом для достижения этой задачи.
Посмотрите, как изменилось лицо человека в процессе эволюции.