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Упряжка из роботов Boston Dynamics тянет грузовик: видео
Робот SpotMini умеет многое: и продолжает демонстрировать новые умения!
Анастасия Баринова
17 апреля 2019 в 14:53
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Американская робототехническая компания Boston Dynamics производит несколько видов роботов – как двуногих, так и четвероногих. Все они предназначены для выполнения практических задач. Они успешно преодолевают самые сложные препятствия, переносят грузы и помогают человеку в различных сферах деятельности. Посмотрите на некоторых из них.
С 2016 года компания работает над четвероногим роботом SpotMini. Год от года он совершенствует свои способности: уже научился открывать двери, захватывать и перемещать предметы массой до 14 кг, танцевать и запоминать маршруты. Вместе с роботизированной рукой робот весит 30 кг (25 – отдельно). Он работает от электрического аккумулятора, одного заряда которого, в зависимости от задачи, хватает примерно на 90 минут.
Недавно инженеры Boston Dynamics показали новые возможности очередного поколения SpotMini: группу этих роботов можно эффективно использовать в качестве тягловой силы. На видео десять небольших аппаратов тащат грузовик на нейтральной передаче в гору с уклоном примерно в один градус.
Модель SpotMini уже вышла из лабораторных стен и производится на конвейере «для широкого применения». Цена пока не названа, но с учетом множества умений SpotMini создатели не сомневаются в высоком спросе на полезного робота. Узнайте, что случилось с отелями, основанными на робототехнике.
С 2016 года компания работает над четвероногим роботом SpotMini. Год от года он совершенствует свои способности: уже научился открывать двери, захватывать и перемещать предметы массой до 14 кг, танцевать и запоминать маршруты. Вместе с роботизированной рукой робот весит 30 кг (25 – отдельно). Он работает от электрического аккумулятора, одного заряда которого, в зависимости от задачи, хватает примерно на 90 минут.
Недавно инженеры Boston Dynamics показали новые возможности очередного поколения SpotMini: группу этих роботов можно эффективно использовать в качестве тягловой силы. На видео десять небольших аппаратов тащат грузовик на нейтральной передаче в гору с уклоном примерно в один градус.
Модель SpotMini уже вышла из лабораторных стен и производится на конвейере «для широкого применения». Цена пока не названа, но с учетом множества умений SpotMini создатели не сомневаются в высоком спросе на полезного робота. Узнайте, что случилось с отелями, основанными на робототехнике.