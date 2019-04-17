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Внутри астероида обнаружили «зародыш» кометы
Ученые из Университета штата Аризона обнаружили в остатках астероида небольшой фрагмент кометы.
Анастасия Баринова
17 апреля 2019 в 12:07
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Фрагменты космических тел, которые пережили падение на Землю, называются метеоритами. Они могут быть обломками как комет, так и астероидов. Эти небесные тела возникли миллиарды лет в газо-пылевом диске, окружавшем молодое Солнце, но поскольку они формировались на разных расстояниях от него – они имеют разный химический состав. В частности, кометы содержат более крупные фракции водяного льда и гораздо больше углерода, чем астероиды.
В 2002 году в антарктическом ледяном поле ЛаПаз был найден метеорит, названный LaPaz Icefield 02342 (LAP 02342). Он относится к хондритам – наиболее распространенной подгруппе в классификации метеоритов. 92,3% от общего числа падающих на Землю небесных тел являются хондритами.
Однако LAP 02342 оказался необычным метеоритом: он содержал небольшой участок, богатый углеродом. Изучив материал с помощью химического и изотопного анализов, ученые установили, что это «зародыш» кометы.
Фрагмент размером 1/10 мм происходит из пояса Койпера на ледяной окраине Солнечной системы. Образовавшись приблизительно через 3,5 миллиона лет после начала ее формирования, крохотный кусок «строительных блоков комет» начал приближаться к внутренней области нашей планетной системы. Там он столкнулся с более крупным астероидом, формировавшимся недалеко от Юпитера, и тот поглотил его. Не успев развиться в комету, фрагмент после столкновения оказался заключен в метеоритную оболочку и остался там (подобно тому, как насекомое застывает в янтаре).
Это позволило осколку кометы пережить прохождение через земную атмосферу, а наука благодаря этому получила дополнительные сведения о ранней Солнечной системе. Посмотрите, как выглядит новорожденная планета.
В 2002 году в антарктическом ледяном поле ЛаПаз был найден метеорит, названный LaPaz Icefield 02342 (LAP 02342). Он относится к хондритам – наиболее распространенной подгруппе в классификации метеоритов. 92,3% от общего числа падающих на Землю небесных тел являются хондритами.
Однако LAP 02342 оказался необычным метеоритом: он содержал небольшой участок, богатый углеродом. Изучив материал с помощью химического и изотопного анализов, ученые установили, что это «зародыш» кометы.
Фрагмент размером 1/10 мм происходит из пояса Койпера на ледяной окраине Солнечной системы. Образовавшись приблизительно через 3,5 миллиона лет после начала ее формирования, крохотный кусок «строительных блоков комет» начал приближаться к внутренней области нашей планетной системы. Там он столкнулся с более крупным астероидом, формировавшимся недалеко от Юпитера, и тот поглотил его. Не успев развиться в комету, фрагмент после столкновения оказался заключен в метеоритную оболочку и остался там (подобно тому, как насекомое застывает в янтаре).
Это позволило осколку кометы пережить прохождение через земную атмосферу, а наука благодаря этому получила дополнительные сведения о ранней Солнечной системе. Посмотрите, как выглядит новорожденная планета.