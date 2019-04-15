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Мал, да удал: найден самый отчетливый след динозавра
Найденные окаменелые следы оказались не только самыми отчетливыми, но и самыми древними отпечатками загадочных динозавров Minisauripus.
Анастасия Баринова
15 апреля 2019 в 14:59
Международная группа палеонтологов обнаружила в южнокорейской формации Чинджу окаменелые следы крохотного динозавра. Их отличительная черта – идеальное состояние, благодаря которому можно рассмотреть мельчайшие детали кожи древнего животного. Специалисты отмечают, что обычно в лучшем случае лишь у одного процента окаменелостей частично сохраняются отпечатки кожи, но до сих пор не было ни одного примера, когда кожа отпечаталась бы по всему следу, как здесь.
На плите из мелкого серого песчаника, покрытого камнеподобной глинистой породой, в общей сложности было найдено пять следов. Они принадлежат одному из самых миниатюрных тероподов, относящихся к ихнотаксону Minisauripus. О них известно крайне мало: окаменелых костей, принадлежавших животным из этой условной группы, до наших дней не дошло, и их изучение ведется только по косвенным признакам – от гнезд до следов.
Современной науке известно 10 цепочек следов Minisauripus. Длина каждого отпечатка составляет всего 2,5 сантиметра. Сопоставив этот параметр с расстоянием между следами, ученые пришли к выводу, что обладатели этих ног имели тело длиной до 28,5 сантиметра. Возраст находки из Чинджу оценивается в 120-112 миллионов лет, что делает ее самой древней в этом ряду.
Сотню миллионов лет назад «минизавр» перебегал через тонкий слой мягкой грязи сразу после дождя. Отпечатки в податливом материале ясно сохранили даже капли воды! Текстура лап самого животного напоминает «средней грубости наждачную бумагу» с упорядоченно расположенными чешуйками диаметром до 0,5 миллиметра.
Невиданная ранее отчетливость позволила узнать, что узоры на лапах Minisauripus не отличались от рисунка кожи более крупных хищных тероподов.
На плите из мелкого серого песчаника, покрытого камнеподобной глинистой породой, в общей сложности было найдено пять следов. Они принадлежат одному из самых миниатюрных тероподов, относящихся к ихнотаксону Minisauripus. О них известно крайне мало: окаменелых костей, принадлежавших животным из этой условной группы, до наших дней не дошло, и их изучение ведется только по косвенным признакам – от гнезд до следов.
Современной науке известно 10 цепочек следов Minisauripus. Длина каждого отпечатка составляет всего 2,5 сантиметра. Сопоставив этот параметр с расстоянием между следами, ученые пришли к выводу, что обладатели этих ног имели тело длиной до 28,5 сантиметра. Возраст находки из Чинджу оценивается в 120-112 миллионов лет, что делает ее самой древней в этом ряду.
Сотню миллионов лет назад «минизавр» перебегал через тонкий слой мягкой грязи сразу после дождя. Отпечатки в податливом материале ясно сохранили даже капли воды! Текстура лап самого животного напоминает «средней грубости наждачную бумагу» с упорядоченно расположенными чешуйками диаметром до 0,5 миллиметра.
Невиданная ранее отчетливость позволила узнать, что узоры на лапах Minisauripus не отличались от рисунка кожи более крупных хищных тероподов.