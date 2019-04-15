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Российские археологи обнаружили необычное захоронение в Египте
Захоронение сочетает в себе элементы древнеегипетских и римских погребальных обрядов.
National Geographic Россия
15 апреля 2019 в 13:04
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Находка сделана российскими археологами из центра египтологических исследований РАН при поддержке «Рособоронэкспорта», сообщается на сайте Ростеха. Захоронение было обнаружено на территории некрополя, расположенного на берегу озера Карун в Фаюмском оазисе.
В могиле был захоронен зажиточный мужчина средних лет. Умершего положили на матрас и подушку, богато декорированные гобеленными вставками. Он был одет в несколько туник и накрыт роскошно расшитым покрывалом. Спустя несколько тысяч лет его тело обладает высокой степенью сохранности.
Голова умершего возвышалась над телом – такой эффект был достигнут благодаря специальной конструкции из стеблей финиковой пальмы, тщательно обмотанной погребальными тканями. На ногах ткани образовывали небольшой аккуратный квадрат. Тесьма, уложенная в определенном порядке, имитировала переплетение, которое древние египтяне использовали для закрепления картонажей на мумиях.
Дальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения (предположительно, это произошло в римский период истории Египта) и раскрыть другие тайны ее жизни и погребения.
Изучение некрополя на берегу Каруна идет с 2003 года. По словам руководителя научного подразделения Центра египтологических исследований РАН Галины Беловой, за это время археологам удалось раскопать более 400 могил. Изучение древних захоронений имеет огромное значение для понимания жизненного уклада и культуры древних жителей, населявших этот оазис со времен правления Птолемеев до раннего средневековья.
В могиле был захоронен зажиточный мужчина средних лет. Умершего положили на матрас и подушку, богато декорированные гобеленными вставками. Он был одет в несколько туник и накрыт роскошно расшитым покрывалом. Спустя несколько тысяч лет его тело обладает высокой степенью сохранности.
Голова умершего возвышалась над телом – такой эффект был достигнут благодаря специальной конструкции из стеблей финиковой пальмы, тщательно обмотанной погребальными тканями. На ногах ткани образовывали небольшой аккуратный квадрат. Тесьма, уложенная в определенном порядке, имитировала переплетение, которое древние египтяне использовали для закрепления картонажей на мумиях.
Дальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения (предположительно, это произошло в римский период истории Египта) и раскрыть другие тайны ее жизни и погребения.
Изучение некрополя на берегу Каруна идет с 2003 года. По словам руководителя научного подразделения Центра египтологических исследований РАН Галины Беловой, за это время археологам удалось раскопать более 400 могил. Изучение древних захоронений имеет огромное значение для понимания жизненного уклада и культуры древних жителей, населявших этот оазис со времен правления Птолемеев до раннего средневековья.