  • В России ускорили производство самого дорогого в мире металла
    Фото: Росатом
  • В России ускорили производство самого дорогого в мире металла
    Фото: Росатом
  • В России ускорили производство самого дорогого в мире металла
    Фото: Росатом
  • В России ускорили производство самого дорогого в мире металла
    Фото: Росатом
Наука

В России ускорили производство самого дорогого в мире металла

И это вовсе не золото.
Анастасия Баринова
9 мая 2019 в 11:37
Радиоактивный химический элемент калифорний в природе не встречается: он был искусственно получен в 1950 году в Калифорнийском университете в Беркли. Известно 20 изотопов калифорния, наиболее стабильным из которых считается калифорний-251 с периодом полураспада 898 лет, а наиболее востребованным – калифорний-252 (более «живучий» – 2645 лет).
  • В России ускорили производство самого дорогого в мире металла
    Установка, на которой впервые синтезировали калифорний.

«Пятьдесят второй» – мощный источник нейтронов, так что ему нашли применение в атомной энергетике (в качестве «стартёра» для ядерных реакторов), медицине (для лучевой терапии), геологической разведке (как элемент чувствительных датчиков). А ещё калифорний-252 замечателен тем, что он – самый дорогой металл на Земле: цена 1 грамма изотопа составляет около 250 млн долларов США. Почему? Его нет в природе, а чтобы синтезировать его в лаборатории, нужно специальное оборудование, знания и 7 лет. 

Неудивительно, что производят его всего в двух местах на планете: Окриджской национальной лаборатории в Соединенных Штатах и Государственном научном центре Российской Федерации НИИАР (г. Димитровград Ульяновской области). Недавно российские ученые нашли возможность сильно сократить цикл производства дорогого металла.

На завершающей стадии производства калифорния-252 образуется другой химический элемент, берклий-249, притом его ценность невысока, а практическое применение ограничено. Элемент долго накапливался в качестве отходов производства, пока специалисты НИИАР не решили облучать его в высоком потоке. После череды опытов и ошибок ученые добились нужного результата, и теперь полный цикл производства калифорния-252 на базе российского научного центра занимает всего несколько месяцев.

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