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«Космические» мыши устроили гонки в условиях микрогравитации
В эксперименте участвовали 20 самок мышей возрастом от 16 до 32 недель.
Анастасия Баринова
15 апреля 2019 в 11:40
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Специалисты NASA всесторонне изучают воздействие космоса на живые организмы. Помимо людей, в экспериментах принимают участие лабораторные мыши. С 2017 года реализуется Rodent Research («Исследование грызунов»), в рамках которого 20 самок мышей отправили в космос в специальной клетке. Сейчас подведены итоги исследования.
В первую очередь специалисты интересовались поведением грызунов в условиях микрогравитации: это показывает, как живой организм приспосабливается к нетипичной среде, как меняются циркадные ритмы, физическая активность, питание, потребление воды и социальные взаимодействия.
Все участницы благополучно прошли испытания и остались здоровыми. Они находились на станции от 17 до 33 дней (время рассчитывалось в зависимости от возраста особи и коррелировало с продолжительностью миссий астронавтов в сочетании с возрастом человека). На Земле осталась контрольная группа грызунов.
В течение первой недели тестов мыши демонстрировали самое обычное поведение: ни аппетит, ни режим дня, ни масса тела, ни другие показатели существенным образом не изменились. Но спустя 7 дней некоторые животные все же отреагировали на новые условия. Наиболее молодые мыши вдруг начали передвигаться по овальной траектории – ученые назвали такое поведение «гоночным», сравнивая с гонками мотоциклистов в замкнутом пространстве. К десятому дню эксперимента желание бегать охватило всю группу.
Причина такого поведения непонятна: это может быть и ответом на стресс, и избытком энергии, при котором организм требует дополнительной физической активности. Также не исключено, что мыши хотели стимулировать работу внутреннего уха, которая при микрогравитации из-за неправильного распределения в организме жидкости нарушается. Однозначного объяснения нет, и исследования будут продолжены, однако в любом случае эксперимент продемонстрировал умение животных адаптироваться, сохраняя здоровье.
Узнайте, как космический полет влияет на печень.
В первую очередь специалисты интересовались поведением грызунов в условиях микрогравитации: это показывает, как живой организм приспосабливается к нетипичной среде, как меняются циркадные ритмы, физическая активность, питание, потребление воды и социальные взаимодействия.
Все участницы благополучно прошли испытания и остались здоровыми. Они находились на станции от 17 до 33 дней (время рассчитывалось в зависимости от возраста особи и коррелировало с продолжительностью миссий астронавтов в сочетании с возрастом человека). На Земле осталась контрольная группа грызунов.
В течение первой недели тестов мыши демонстрировали самое обычное поведение: ни аппетит, ни режим дня, ни масса тела, ни другие показатели существенным образом не изменились. Но спустя 7 дней некоторые животные все же отреагировали на новые условия. Наиболее молодые мыши вдруг начали передвигаться по овальной траектории – ученые назвали такое поведение «гоночным», сравнивая с гонками мотоциклистов в замкнутом пространстве. К десятому дню эксперимента желание бегать охватило всю группу.
Причина такого поведения непонятна: это может быть и ответом на стресс, и избытком энергии, при котором организм требует дополнительной физической активности. Также не исключено, что мыши хотели стимулировать работу внутреннего уха, которая при микрогравитации из-за неправильного распределения в организме жидкости нарушается. Однозначного объяснения нет, и исследования будут продолжены, однако в любом случае эксперимент продемонстрировал умение животных адаптироваться, сохраняя здоровье.
Узнайте, как космический полет влияет на печень.