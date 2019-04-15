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Новая загадка Марианской впадины
Сбор образцов проводился в самой глубокой точке поверхности Земли — Бездне Челленджера.
Анастасия Баринова
15 апреля 2019 в 08:55
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Ученые из Университета Восточной Англии (UEA) вместе с коллегами из Китая и России обнаружили в самой глубокой части океана бактерии, питающиеся углеводородом, которого теоретически там быть не должно. Исследование велось на глубине около 11 тысяч метров.
При этом для Марианской впадины характерно самое высокое соотношение углеводородоразлагающих бактерий на Земле. Это удивило исследователей: если на поверхности воды углеводород в основном появляется в результате загрязнения Мирового океана – например, после разлива топлива, то его происхождение на больших глубинах непонятно.
Проанализировав состав воды изо всех частей Бездны Челленджера, специалисты нашли присутствие углеводорода на всех участках, в том числе на расстоянии шести тысяч метров от поверхности океана и ниже. Они предполагают, что этот углеводород имеет биологическое – гетеротрофное – происхождение. Вероятнее всего, в глубоководной среде углеводороды производит еще одна, пока неизвестная микробная популяция.
Углеводород – органическое соединение, состоящие из атомов водорода и углерода, которое обнаруживается даже в сырой нефти и природных газах. В свою очередь углеводородоразлагающие бактерии становятся доминирующим микроорганизмом нефтяных загрязнений. Осуществляя биодеградацию углеводородов, они играют важную роль в биоочистке морских экосистем – например, в таких случаях, как разлив нефти в Мексиканском заливе.
«Мы знаем больше о Марсе, чем о самой глубокой части океана», – руководитель научной группы Сяо-Хуа Чжан (Xiao-Hua Zhang).Получив образцы микробных популяций с помощью глубоководных аппаратов, ученые зафиксировали присутствие крупных групп углеводородоразлагающих бактерий из родов Oleibacter, Thalassolituus и Alcanivorax. Эти типы грамотрицательных, облигатно аэробных или микроаэрофильных палочковидных морских микроорганизмов получают энергию из соединений, похожих на те, что присутствуют в нефти.
При этом для Марианской впадины характерно самое высокое соотношение углеводородоразлагающих бактерий на Земле. Это удивило исследователей: если на поверхности воды углеводород в основном появляется в результате загрязнения Мирового океана – например, после разлива топлива, то его происхождение на больших глубинах непонятно.
Проанализировав состав воды изо всех частей Бездны Челленджера, специалисты нашли присутствие углеводорода на всех участках, в том числе на расстоянии шести тысяч метров от поверхности океана и ниже. Они предполагают, что этот углеводород имеет биологическое – гетеротрофное – происхождение. Вероятнее всего, в глубоководной среде углеводороды производит еще одна, пока неизвестная микробная популяция.
Углеводород – органическое соединение, состоящие из атомов водорода и углерода, которое обнаруживается даже в сырой нефти и природных газах. В свою очередь углеводородоразлагающие бактерии становятся доминирующим микроорганизмом нефтяных загрязнений. Осуществляя биодеградацию углеводородов, они играют важную роль в биоочистке морских экосистем – например, в таких случаях, как разлив нефти в Мексиканском заливе.