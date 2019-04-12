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Астронавты-близнецы: подведен итог эксперимента NASA
Наука пока не способна противостоять влиянию космоса на организм человека.
Анастасия Баринова
12 апреля 2019 в 19:29
Для успешного покорения космического пространства следует решить множество проблем – не только технологических, но и связанных со здоровьем астронавтов. Исследование процессов, происходящих с человеком в космосе, ведется давно, и важнейшими участниками являются идентичные близнецы Марк и Скотт Келли. Родившиеся в 1964 году братья в 32-летнем возрасте были отобраны в группу подготовки астронавтов и прошли одинаковое обучение. За время своей карьеры Марк совершил четыре полета, проведя в космосе в общей сложности 54 суток 1 час 2 минуты. А Скотт в 2015-2016 годах провел на борту МКС целый год.
В это время Марк оставался на Земле, и после возвращения брата ученые сразу же отметили некоторые различия в работе их организмов. После детального изучения нашлись и изменения в активности генов. Теперь подведены общие итоги, и они оставляют множество вопросов.
Авторы исследования отмечают, что во время долгих космических миссий организм переживает массу негативных изменений, но большинство из них со временем возвращается к норме. Это ярко иллюстрируется состоянием теломеров – концевых участков хромосом, которые укорачиваются с возрастом, но скорость их изменений у каждого человека зависит от воздействия окружающей среды, уровня стресса и других факторов. Во время длительного полета у Скотта теломеры начали удлиняться в космосе, то есть он начал «молодеть». Это может быть связано с пониженным потреблением пищи и повышенным уровнем физической активности на борту МКС, но гипотеза не доказана. А затем когда астронавт вернулся на Землю, теломеры опять начали сокращаться.
Адаптация организма к условиям микрогравитации выразилась в изменении уровня экспрессии генов: степень своей экспрессии изменили гены, отвечающие за иммунную систему, восстановление ДНК и рост костной ткани. Но здесь нет ничего необычного: организм так же реагирует на любые стрессовые условия; в частности, у альпинистов или дайверов фиксируются похожие показатели.
Анализ когнитивных способностей дает неутешительные результаты: мыслительная деятельность, пространственная ориентация, распознавание эмоций и остальные способности у Скотта сохранились, но в течение первого полугода на Земле скорость реакции была замедленной. Эти изменения ученые связывают с воздействием гравитации Земли, от которой астронавт отвык, а также с уровнем стресса из-за плотного графика.
Масса тела Скотта в космосе уменьшилась на 7%, но это может объясняться менее калорийной, чем на Земле, пищей на фоне увеличения объема физических нагрузок. Изменился и состав кишечной флоры астронавта, но и это, скорее всего, связано с различиями продуктов. Эти данные помогут скорректировать диету для работающих в космосе людей.
Помимо того, у Скотта было отмечено ухудшение зрения – вероятнее всего, из-за непривычного для организма распределения жидкости в условиях невесомости: кровь буквально «приливает» к голове. Эти и другие результаты масштабного исследования, даже не отвечая на все возникшие вопросы, позволят адаптировать программы по подготовке астронавтов.
Узнайте о том, как изменилось тело японца в космосе.
В это время Марк оставался на Земле, и после возвращения брата ученые сразу же отметили некоторые различия в работе их организмов. После детального изучения нашлись и изменения в активности генов. Теперь подведены общие итоги, и они оставляют множество вопросов.
Авторы исследования отмечают, что во время долгих космических миссий организм переживает массу негативных изменений, но большинство из них со временем возвращается к норме. Это ярко иллюстрируется состоянием теломеров – концевых участков хромосом, которые укорачиваются с возрастом, но скорость их изменений у каждого человека зависит от воздействия окружающей среды, уровня стресса и других факторов. Во время длительного полета у Скотта теломеры начали удлиняться в космосе, то есть он начал «молодеть». Это может быть связано с пониженным потреблением пищи и повышенным уровнем физической активности на борту МКС, но гипотеза не доказана. А затем когда астронавт вернулся на Землю, теломеры опять начали сокращаться.
Адаптация организма к условиям микрогравитации выразилась в изменении уровня экспрессии генов: степень своей экспрессии изменили гены, отвечающие за иммунную систему, восстановление ДНК и рост костной ткани. Но здесь нет ничего необычного: организм так же реагирует на любые стрессовые условия; в частности, у альпинистов или дайверов фиксируются похожие показатели.
Анализ когнитивных способностей дает неутешительные результаты: мыслительная деятельность, пространственная ориентация, распознавание эмоций и остальные способности у Скотта сохранились, но в течение первого полугода на Земле скорость реакции была замедленной. Эти изменения ученые связывают с воздействием гравитации Земли, от которой астронавт отвык, а также с уровнем стресса из-за плотного графика.
Масса тела Скотта в космосе уменьшилась на 7%, но это может объясняться менее калорийной, чем на Земле, пищей на фоне увеличения объема физических нагрузок. Изменился и состав кишечной флоры астронавта, но и это, скорее всего, связано с различиями продуктов. Эти данные помогут скорректировать диету для работающих в космосе людей.
Помимо того, у Скотта было отмечено ухудшение зрения – вероятнее всего, из-за непривычного для организма распределения жидкости в условиях невесомости: кровь буквально «приливает» к голове. Эти и другие результаты масштабного исследования, даже не отвечая на все возникшие вопросы, позволят адаптировать программы по подготовке астронавтов.
Узнайте о том, как изменилось тело японца в космосе.