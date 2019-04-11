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На Филиппинах найден новый вид людей: что о них известно
Новый вид получил название Homo luzonensis — в честь острова Лусон.
Анастасия Баринова
11 апреля 2019 в 14:51
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По мнению большинства ученых, Лусон в качестве острова сформировался около 2,6 млн. лет назад, а до того он был связан с Азией сухопутным мостом, по которому первые поселенцы проникли на эту территорию. Палеонтологические исследования на Лусоне ведутся с 2007 года, и тогда же на северо-востоке острова в пещере Калья обыла обнаружена плюсневая кость возрастом 66,7 ± 1 тыс. лет назад, принадлежавшая, по всей вероятности, виду Homo sapiens. Затем в Кагаянской долине северной части Лусона были найдены каменные орудия и скелет индийского носорога вида Rhinoceros philippinensis. Животное было убито древними людьми в период между 777 и 631 тыс. лет назад.
Помимо того, с 2011 по 2015 годы международная группа специалистов нашла в пещере Кальяо 13 окаменелостей: коренные зубы, пальцы рук и ног двух взрослых, а также фрагмент бедренной кости ребенка. Результаты исследования были представлены 10 апреля 2019 года: оказалось, что останки принадлежат неизвестному виду вымерших людей. В честь острова новый вид получил имя Homo luzonensis.
Установить, как выглядели H. luzonensis, сложно: найденные фрагменты не позволяют составить полную картину. Однако если судить по размеру зубов, которые обычно пропорциональны размеру тела млекопитающих, эти гоминиды не могли быть выше 1,2 метра. По этому показателю их можно сравнить с другим видом миниатюрных древних людей – Человеком флоресским (Homo floresiensis): за столь же низкий рост их неофициально называют «хоббитами».
H. luzonensis жил в то же время, когда и другие виды человека, в том числе флоресский – 50 000 лет назад – однако он имеет больше общих черт с другими древними людьми. Его премоляры и изогнутые кости – такие же, как у австралопитеков Homo habilis (Человек умелый) и Homo erectus (Человек прямоходящий), но остальные коренные зубы напоминают моляры современных людей Homo Sapiens. Совокупность всех этих признаков позволила отнести останки к новому виду.
Неожиданным оказалось то, что, судя по анатомии костей ног, H. luzonensis одинаково ловко ходили вертикально и лазали по деревьям: у всех представителей Homo последняя способность была утрачена. В данном случае палеонтологи объясняют развитие альтернативных способов передвижения жизнью на изолированном острове.
Ученые также попытались извлечь из костей ДНК, но влажный климат Филиппин давно разрушил весь подходящий материал для исследований. H. luzonensis оставляют еще много вопросов: не известно, когда они начали жить на этой земле. Также им нужно найти место на генеалогическом древе человечества.
Посмотрите, как менялось лицо человека в процессе эволюции.
Помимо того, с 2011 по 2015 годы международная группа специалистов нашла в пещере Кальяо 13 окаменелостей: коренные зубы, пальцы рук и ног двух взрослых, а также фрагмент бедренной кости ребенка. Результаты исследования были представлены 10 апреля 2019 года: оказалось, что останки принадлежат неизвестному виду вымерших людей. В честь острова новый вид получил имя Homo luzonensis.
Установить, как выглядели H. luzonensis, сложно: найденные фрагменты не позволяют составить полную картину. Однако если судить по размеру зубов, которые обычно пропорциональны размеру тела млекопитающих, эти гоминиды не могли быть выше 1,2 метра. По этому показателю их можно сравнить с другим видом миниатюрных древних людей – Человеком флоресским (Homo floresiensis): за столь же низкий рост их неофициально называют «хоббитами».
H. luzonensis жил в то же время, когда и другие виды человека, в том числе флоресский – 50 000 лет назад – однако он имеет больше общих черт с другими древними людьми. Его премоляры и изогнутые кости – такие же, как у австралопитеков Homo habilis (Человек умелый) и Homo erectus (Человек прямоходящий), но остальные коренные зубы напоминают моляры современных людей Homo Sapiens. Совокупность всех этих признаков позволила отнести останки к новому виду.
Неожиданным оказалось то, что, судя по анатомии костей ног, H. luzonensis одинаково ловко ходили вертикально и лазали по деревьям: у всех представителей Homo последняя способность была утрачена. В данном случае палеонтологи объясняют развитие альтернативных способов передвижения жизнью на изолированном острове.
Ученые также попытались извлечь из костей ДНК, но влажный климат Филиппин давно разрушил весь подходящий материал для исследований. H. luzonensis оставляют еще много вопросов: не известно, когда они начали жить на этой земле. Также им нужно найти место на генеалогическом древе человечества.
Посмотрите, как менялось лицо человека в процессе эволюции.