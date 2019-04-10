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По миру распространяется смертельный «супергрибок»: что известно сейчас
Новая инфекция устойчива к медикаментам.
Анастасия Баринова
10 апреля 2019 в 13:24
Candida неизвестного ранее вида. Он был назван C. auris. Спустя два года этот микроорганизм дрожжевого типа был зарегистрирован в Южной Корее, затем распространился дальше по Азии, а в США первые зараженные были найдены в 2013 году.
К настоящему времени в штате Нью-Йорк зарегистрировано 309 случаев заражения C. auris, в Иллинойсе – 144, в Нью-Джерси – 104. По всей стране подтверждены 587 случаев. И как бы ни казались малы эти цифры относительно общей численности населения – ситуация крайне опасна. Представители Центра по контролю заболеваний (CDC) подчеркивают, что грибок поражает людей всех возрастов. Развиваясь в теле человека, C. auris становится причиной инфекций, в том числе заражения крови – то есть заболеваний, которые без лечения являются смертельными. Между тем избавиться от него крайне сложно: грибок устойчив практически ко всем антибиотикам. По сути, одной из причин его развития и стало частое применение антимикробных средств: в ответ на лекарственную «бомбардировку» микроорганизмы мутируют и перестают реагировать на лекарственные вещества.
В группе риска – люди с ослабленным иммунитетом: это новорожденные и пожилые, а также те, кто перенес операцию. До 60% пораженных грибком людей уже умерли. В CDC отмечают, что все они имели серьезные заболевания, однако именно наличие C. auris не позволило провести эффективное лечение: более 90% вызванных им инфекций не реагируют на один противогрибковый препарат, а 30% – на два или более. Кроме того, C. auris трудно точно диагностировать, но если начать лечение от других видов Candida, пациенту будет становиться только хуже.
Грибок активно распространяется через контакты с зараженной поверхностью или человеком. При этом он очень агрессивен. В прошлом году в американской больнице скончался мужчина после осложнений, вызванных C. auris; анализ показал, что грибком была заражена вся палата – не только кровать и постельное белье, но даже шторы и потолок. Больнице оказалось проще полностью демонтировать все плоскости, чем стерилизовать помещение.
Между тем это только один диагностированный пример, а носителями грибков могут быть миллионы людей по всему миру: в CDC не сомневаются, что C. auris присутствует и у здоровых людей, просто их иммунитет его сдерживает.
Глава противогрибкового отделения CDC Том Чиллер (Tom Chiller) сравнивает C. auris с «тварью из Черной Лагуны»: «Он будто забил ключом и теперь встречается повсюду».
Узнайте о других устойчивых к антибиотикам бактериях.
К настоящему времени в штате Нью-Йорк зарегистрировано 309 случаев заражения C. auris, в Иллинойсе – 144, в Нью-Джерси – 104. По всей стране подтверждены 587 случаев. И как бы ни казались малы эти цифры относительно общей численности населения – ситуация крайне опасна. Представители Центра по контролю заболеваний (CDC) подчеркивают, что грибок поражает людей всех возрастов. Развиваясь в теле человека, C. auris становится причиной инфекций, в том числе заражения крови – то есть заболеваний, которые без лечения являются смертельными. Между тем избавиться от него крайне сложно: грибок устойчив практически ко всем антибиотикам. По сути, одной из причин его развития и стало частое применение антимикробных средств: в ответ на лекарственную «бомбардировку» микроорганизмы мутируют и перестают реагировать на лекарственные вещества.
В группе риска – люди с ослабленным иммунитетом: это новорожденные и пожилые, а также те, кто перенес операцию. До 60% пораженных грибком людей уже умерли. В CDC отмечают, что все они имели серьезные заболевания, однако именно наличие C. auris не позволило провести эффективное лечение: более 90% вызванных им инфекций не реагируют на один противогрибковый препарат, а 30% – на два или более. Кроме того, C. auris трудно точно диагностировать, но если начать лечение от других видов Candida, пациенту будет становиться только хуже.
Грибок активно распространяется через контакты с зараженной поверхностью или человеком. При этом он очень агрессивен. В прошлом году в американской больнице скончался мужчина после осложнений, вызванных C. auris; анализ показал, что грибком была заражена вся палата – не только кровать и постельное белье, но даже шторы и потолок. Больнице оказалось проще полностью демонтировать все плоскости, чем стерилизовать помещение.
Между тем это только один диагностированный пример, а носителями грибков могут быть миллионы людей по всему миру: в CDC не сомневаются, что C. auris присутствует и у здоровых людей, просто их иммунитет его сдерживает.
Глава противогрибкового отделения CDC Том Чиллер (Tom Chiller) сравнивает C. auris с «тварью из Черной Лагуны»: «Он будто забил ключом и теперь встречается повсюду».
Узнайте о других устойчивых к антибиотикам бактериях.