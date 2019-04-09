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Собака-палеонтолог откопала кость древнего носорога
Палеонтолог научил свою собаку находить древние кости.
Анастасия Баринова
9 апреля 2019 в 18:55
Британский палеонтолог Джейми Джордан (Jamie Jordan) научил азам профессии и свою собаку: четырехлетнего бигля по кличке Кристал (Crystal).
Он также ориентировался на опыт знаменитого британского палеонтолога XIX века Мэри Эннинг – она первой приучила свою собаку помогать ей в поисках окаменелостей. Не возникло сложностей и с обучением Кристал: после того, как животное связало наличие угощений с вещами, которые находятся под землей, она активно ведет «раскопки».
По словам Джейми и его коллег, у Кристал даже есть свои любимые окаменелости: из ледникового периода – вероятно, они все еще хранят запах. Но с большим успехом собака находит и металлические предметы. «Она природный детектор металла», – удивляется палеонтолог.
Недавно с помощью Кристал был найден фрагмент ноги шерстистого носорога, который умер 250 000 лет назад. Узнайте о шерстистых носорогах больше.
«Гончие славятся своим обонянием; они способны обнаружить наркотики и оружие. Я подумал, почему бы не применить эти навыки в поисках древностей?», – Джейми Джордан.
Он также ориентировался на опыт знаменитого британского палеонтолога XIX века Мэри Эннинг – она первой приучила свою собаку помогать ей в поисках окаменелостей. Не возникло сложностей и с обучением Кристал: после того, как животное связало наличие угощений с вещами, которые находятся под землей, она активно ведет «раскопки».
По словам Джейми и его коллег, у Кристал даже есть свои любимые окаменелости: из ледникового периода – вероятно, они все еще хранят запах. Но с большим успехом собака находит и металлические предметы. «Она природный детектор металла», – удивляется палеонтолог.
Недавно с помощью Кристал был найден фрагмент ноги шерстистого носорога, который умер 250 000 лет назад. Узнайте о шерстистых носорогах больше.