  • Собака-палеонтолог откопала кость древнего носорога
    Фото: Jamie Jordan Palaeontologist/Facebook
  • Собака-палеонтолог откопала кость древнего носорога
    Фото: Jamie Jordan Palaeontologist/Facebook
  • Собака-палеонтолог откопала кость древнего носорога
    Фото: Jamie Jordan Palaeontologist/Facebook
Наука

Собака-палеонтолог откопала кость древнего носорога

Палеонтолог научил свою собаку находить древние кости.
Анастасия Баринова
9 апреля 2019 в 18:55
Британский палеонтолог Джейми Джордан (Jamie Jordan) научил азам профессии и свою собаку: четырехлетнего бигля по кличке Кристал (Crystal).

«Гончие славятся своим обонянием; они способны обнаружить наркотики и оружие. Я подумал, почему бы не применить эти навыки в поисках древностей?», – Джейми Джордан. 

Он также ориентировался на опыт знаменитого британского палеонтолога XIX века Мэри Эннинг – она первой приучила свою собаку помогать ей в поисках окаменелостей. Не возникло сложностей и с обучением Кристал: после того, как животное связало наличие угощений с вещами, которые находятся под землей, она активно ведет «раскопки».

По словам Джейми и его коллег, у Кристал даже есть свои любимые окаменелости: из ледникового периода – вероятно, они все еще хранят запах. Но с большим успехом собака находит и металлические предметы. «Она природный детектор металла», – удивляется палеонтолог.

Недавно с помощью Кристал был найден фрагмент ноги шерстистого носорога, который умер 250 000 лет назад. Узнайте о шерстистых носорогах больше.

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