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Как выглядят солнечные затмения на Марсе?
Посмотрите, как спутники Марса — Фобос и Деймос — заслонили Солнце!
Анастасия Баринова
9 апреля 2019 в 15:52
Почти 7 лет на Марсе работает ровер Curiosity. Его основные задачи – сбор сведений о климате и геологии планеты, изучение перспектив по высадке людей и поиск следов жизни. Среди множества инструментов, которыми оборудован аппарат, есть камера Mastcam с большим количеством фильтров, в том числе – для прямого наблюдения за Солнцем. Благодаря этому было зафиксировано сразу два солнечных затмения, которые произошли подряд.
17 марта, или в 2 350 сол работы ровера на Марсе, светило заслонил Деймос («ужас» по-гречески) с радиусом 6,2 километра. А в 2 359 сол (26 марта) между Солнцем и Марсом оказался более крупный Фобос, «страх» , диаметром 11,2 километра.
Ни одно из этих небесных тел из-за своих размеров и расстояния до планеты не способно полностью перекрыть Солнце. В случае Фобоса затмение называется кольцевым, а миниатюрный Деймос лишь проходит по солнечному диску.
На сегодняшний день марсоходами Curiosity, Opportunity и Spirit отснято 8 затмений Деймосом и 40 затмений Фобосом. Каждая новая съемка позволяет уточнять координаты орбит спутников. Один из создателей камеры Mastcam Марк Леммон (Mark Lemmon) поясняет: «Данные приходится корректировать, поскольку орбиты спутников все время меняются: они притягиваются к Марсу, Юпитеру и даже друг к другу.
Узнайте об исчезнувшем спутнике Марса.
17 марта, или в 2 350 сол работы ровера на Марсе, светило заслонил Деймос («ужас» по-гречески) с радиусом 6,2 километра. А в 2 359 сол (26 марта) между Солнцем и Марсом оказался более крупный Фобос, «страх» , диаметром 11,2 километра.
Ни одно из этих небесных тел из-за своих размеров и расстояния до планеты не способно полностью перекрыть Солнце. В случае Фобоса затмение называется кольцевым, а миниатюрный Деймос лишь проходит по солнечному диску.
На сегодняшний день марсоходами Curiosity, Opportunity и Spirit отснято 8 затмений Деймосом и 40 затмений Фобосом. Каждая новая съемка позволяет уточнять координаты орбит спутников. Один из создателей камеры Mastcam Марк Леммон (Mark Lemmon) поясняет: «Данные приходится корректировать, поскольку орбиты спутников все время меняются: они притягиваются к Марсу, Юпитеру и даже друг к другу.
Узнайте об исчезнувшем спутнике Марса.