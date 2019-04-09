2360
0
Кладоискатель нашел золотую монету III века
Монета была отчеканена при римском императоре-узурпаторе Аллекте.
Анастасия Баринова
9 апреля 2019 в 14:01
13
Заметив блестящий предмет, мужчина усомнился в его исторической значимости и ценности: уж слишком ярким тот был. Но после взвешивания стало ясно, что монета весом 4,31 г (21,5 карат) действительно изготовлена из золота.
Эксперты Британского музея пришли к выводу, что монета была отчеканена при римском императоре Аллекте, правившем Британией в конце III века. На ее лицевой стороне изображены двое пленников, стоящих на коленях перед Аполлоном, а реверс украшен профилем Аллекта.
В 286 году Аллект стал казначеем самопровозглашенного императора Британии Караузия. Спустя 7 лет он убил его и сам возглавил империю, а в 296 году погиб в бою. Его трехлетнее правление запомнилось жестокой тиранией. Кроме того, он смог вывести Британию из состава Римской империи. В наши дни, когда страна покидает Евросоюз, эта историческая параллель стала особенно актуальна. Британский музей даже организовал выставку, посвященную «первому брекситеру» (от сочетания слов Britain – Британия, и Exit – выход).
Найденная под Дувром золотая монета времен правления Аллекта уникальна. Единственный образец в столь же хорошем состоянии хранится в Британском музее.
Кладоискатель планирует продать монету с аукциона. Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (почти 8,5 миллиона рублей). Половину суммы охотник за сокровищами отдаст владельцу земли, где было совершено открытие, а вот с государством им делиться не потребуется: по действующему в Великобритании закону, единичные найденные монеты кладом не считаются.
Посмотрите на клад викингов, который нашел ребенок.
Эксперты Британского музея пришли к выводу, что монета была отчеканена при римском императоре Аллекте, правившем Британией в конце III века. На ее лицевой стороне изображены двое пленников, стоящих на коленях перед Аполлоном, а реверс украшен профилем Аллекта.
An amateur metal detectorist found an ancient Roman coin depicting the «First Brexiteer» in an English field: https://t.co/L0keW24SEf pic.twitter.com/rxNnhw2u9E— artnet (@artnet) 5 апреля 2019 г.
В 286 году Аллект стал казначеем самопровозглашенного императора Британии Караузия. Спустя 7 лет он убил его и сам возглавил империю, а в 296 году погиб в бою. Его трехлетнее правление запомнилось жестокой тиранией. Кроме того, он смог вывести Британию из состава Римской империи. В наши дни, когда страна покидает Евросоюз, эта историческая параллель стала особенно актуальна. Британский музей даже организовал выставку, посвященную «первому брекситеру» (от сочетания слов Britain – Британия, и Exit – выход).
Найденная под Дувром золотая монета времен правления Аллекта уникальна. Единственный образец в столь же хорошем состоянии хранится в Британском музее.
Кладоискатель планирует продать монету с аукциона. Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (почти 8,5 миллиона рублей). Половину суммы охотник за сокровищами отдаст владельцу земли, где было совершено открытие, а вот с государством им делиться не потребуется: по действующему в Великобритании закону, единичные найденные монеты кладом не считаются.
Посмотрите на клад викингов, который нашел ребенок.