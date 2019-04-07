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Эксперимент NASA приняли за атаку инопланетян
Вместо северного сияния в небе появились яркие необычные вспышки!
Анастасия Баринова
8 апреля 2019 в 18:16
В 2018 году NASA начало серию экспериментов AZURE (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment), направленных на изучение потоков частиц в ионосфере. В небо должны были отправиться ракеты, которые на высоте 115-250 километров распылили бы частицы триметилалюминия, бария и стронция. Главной задачей является измерение потоков заряженных частиц в ионосфере.
Весной 2018 года проведению эксперимента помешала погода. Следующее «окно» открылось лишь 23 марта 2019 года, и подходящие атмосферные условия продолжатся до 10 апреля. Две ракеты AZURE, успешно распылившие вещества-маркеры, были запущены вечером 5 апреля с территории космического центра Аннёйа (Andøya Space Center).
После реакции с кислородом триметилалюминий запускает химическую люминесценцию, делая потоки воздуха видимыми. Ионизированный барий создает пурпурно-красные облака, позволяющие следить за потоками ионов в атмосфере, а голубое свечение от неионизованного бария становится маркером для нейтральных частиц. В свою очередь стронций необходим для усиления этого свечения.
Необычные светящиеся узоры были видны в небе на севере Норвегии около получаса, и пока астрофизики собирали научные данные – местные жители решили, что началось вторжение инопланетян.
Изучение полученного материала, как и дальнейшие запуски ракет в рамках миссии AZURE, продолжаются. Посмотрите, как дышит наша планета.
Весной 2018 года проведению эксперимента помешала погода. Следующее «окно» открылось лишь 23 марта 2019 года, и подходящие атмосферные условия продолжатся до 10 апреля. Две ракеты AZURE, успешно распылившие вещества-маркеры, были запущены вечером 5 апреля с территории космического центра Аннёйа (Andøya Space Center).
The AZURE mission successfully launched back-to-back aboard two sounding rockets in Norway tonight. These colorful clouds created a light show in the sky, helping researchers track the flow of neutral and charged particles in Earth's ionosphere. Details: https://t.co/aAp7FJDPgk. pic.twitter.com/vCZ3wFzzBo— NASA Wallops (@NASA_Wallops) 5 апреля 2019 г.
После реакции с кислородом триметилалюминий запускает химическую люминесценцию, делая потоки воздуха видимыми. Ионизированный барий создает пурпурно-красные облака, позволяющие следить за потоками ионов в атмосфере, а голубое свечение от неионизованного бария становится маркером для нейтральных частиц. В свою очередь стронций необходим для усиления этого свечения.
Необычные светящиеся узоры были видны в небе на севере Норвегии около получаса, и пока астрофизики собирали научные данные – местные жители решили, что началось вторжение инопланетян.
Изучение полученного материала, как и дальнейшие запуски ракет в рамках миссии AZURE, продолжаются. Посмотрите, как дышит наша планета.