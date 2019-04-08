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Первая в мире генетически модифицированная ящерица: фото
Рептилия создана с помощью технологии CRISPR.
Анастасия Баринова
8 апреля 2019 в 16:30
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Редактирование геномов на основе методик CRISPR-Cas – перспективное направление в современной генной инженерии.
С его помощью ученые уже меняют гены собак и других животных, но опыты на рептилиях еще не проводились. Первопроходцами стали специалисты из университета Джорджии и их подопытные – коричневые анолисы – ящерицы из инфаотряда игуанообразные.
Проблема в применении CRISPR на рептилиях связана с особенностью их организмов. Обычно внедрение генетической конструкции производится сразу после оплодотворения яйцеклетки, но у ящериц уловить этот момент сложно: они хранят сперматозоиды в своих яйцеводах длительное время. Кроме того, оплодотворенная яйцеклетка покрывается оболочкой и не имеет внутреннего воздушного пространства, а это увеличивает риск повреждения эмбриона при введении инъекции.
Генетики подошли к вопросу с другой стороны и внедрили отредактированный ген в еще не оплодотворенные яйцеклетки. Цель модификации – отключить фермент тирозиназ, катализирующий синтез меланина и других пигментов. Сбой в его работе может приводить к альбинизму.
В рамках эксперимента ученые обработали 146 незрелых яйцеклеток у 21 рептилии, и в результате четыре ящерицы родились с бледно-розовой окраской.
Удивительным оказалось то, что CRISPR изменил не только материнские, но и отцовские гены. Эксперимент показал, что активность генетической конструкции выше, чем считалось ранее. А дальнейшие исследования могут помочь в изучении генов человека: у людей тирозиназа отвечает за процессы в развитии глаз.
Узнайте, зачем нужны генетически модифицированные комары.
С его помощью ученые уже меняют гены собак и других животных, но опыты на рептилиях еще не проводились. Первопроходцами стали специалисты из университета Джорджии и их подопытные – коричневые анолисы – ящерицы из инфаотряда игуанообразные.
Проблема в применении CRISPR на рептилиях связана с особенностью их организмов. Обычно внедрение генетической конструкции производится сразу после оплодотворения яйцеклетки, но у ящериц уловить этот момент сложно: они хранят сперматозоиды в своих яйцеводах длительное время. Кроме того, оплодотворенная яйцеклетка покрывается оболочкой и не имеет внутреннего воздушного пространства, а это увеличивает риск повреждения эмбриона при введении инъекции.
Генетики подошли к вопросу с другой стороны и внедрили отредактированный ген в еще не оплодотворенные яйцеклетки. Цель модификации – отключить фермент тирозиназ, катализирующий синтез меланина и других пигментов. Сбой в его работе может приводить к альбинизму.
В рамках эксперимента ученые обработали 146 незрелых яйцеклеток у 21 рептилии, и в результате четыре ящерицы родились с бледно-розовой окраской.
Удивительным оказалось то, что CRISPR изменил не только материнские, но и отцовские гены. Эксперимент показал, что активность генетической конструкции выше, чем считалось ранее. А дальнейшие исследования могут помочь в изучении генов человека: у людей тирозиназа отвечает за процессы в развитии глаз.
Узнайте, зачем нужны генетически модифицированные комары.